Este famoso local vende perfumes árabes en descuento: se consiguen por menos de 10 euros. (Fuente: Freepik.es).

Perfumerías Primor es una de las cadenas más reconocidas del sector beauty en España, gracias a su política de precios accesibles y a un catálogo que supera las 14.000 referencias. Fundada en 1953 como un proyecto familiar, la compañía mantiene hasta hoy el mismo objetivo: ofrecer productos cosméticos y fragancias a bajo coste.

En ese contexto, con más de 250 puntos de venta en todo el mundo y una fuerte apuesta por el canal online, Primor continúa ampliando su oferta con nuevas incorporaciones, entre las que destacan perfumes árabes con precios promocionales.

Los perfumes árabes que ofrece Perfumerías Primor

Dentro de su amplio abanico de productos, Perfumerías Primor ha incorporado fragancias árabes que se caracterizan por su intensidad, duración y perfiles olfativos definidos.

Entre las novedades se encuentran opciones tanto femeninas como masculinas, formuladas en concentración Eau de Parfum y pensadas para el uso diario o para quienes buscan una fragancia con identidad marcada.

Perfumerías Primor amplía su catálogo con perfumes árabes de la marca Lattafa. Primor

¿Qué perfumes árabes se consiguen en Primor?

Lattafa Yara Eau de Parfum (fragancia femenina)

Aroma: dulce, fresco y envolvente

Familia olfativa: floral frutal

Notas de salida: naranja tangerina, heliotropo y orquídea

Notas de corazón: notas frutales

Notas de fondo: vainilla, almizcle y sándalo

Diseñado para distintas ocasiones y estaciones, el Lattafa Yara cuenta con una duración que se mantiene durante horas.

Lattafa Asad Eau de Parfum (fragancia masculina)

Aroma: intenso y persistente

Familia olfativa: amaderado oriental

Concentración: EDP – Eau de Parfum

Por su parte, el Lattafa Asad está pensado para hombres que buscan una presencia firme, con capas olfativas que evolucionan con el paso del tiempo.

Perfumería Primor vende perfumes árabes en descuento. Primor

¿Cómo comprar los perfumes árabes de Primor?

La fragancia femenina Lattafa Yara se consigue en Perfumerías Primor por 9,43 euros el frasco de 50 ml y 19,64 euros la presentación de 100 ml.

Por otro lado, la opción masculina, Lattafa Asad Eau de Parfum tiene un precio de 19,94 euros en su formato de 100 ml.

Ambos perfumes están disponibles a través de la red de tiendas físicas de la cadena y en su plataforma de venta online, donde Primor replica la misma política de precios que ofrece en sus locales.