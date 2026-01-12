La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a poner cifras a una pregunta clave. Cuánto dinero hay que ganar al mes para no ser pobre y llegar a ser clase media en España. El debate cobra fuerza en un contexto de presión sobre los hogares.

Según la OCDE, en España forman parte de la clase media quienes tienen ingresos mensuales que oscilan entre el 75% y el 200% de la renta mediana . Con un 59,63% de la población dentro de este rango, la referencia es central para medir bienestar. Este criterio permite comparar situaciones económicas entre países y medir el nivel de bienestar de los hogares.

Los precios en la OCDE se dispararon un 45,8% desde la pandemia: cuáles fueron los países con las mayores subidas. (Imagen: archivo)

Cuánto dinero hay que ganar al mes para ser clase media en España, según la OCDE

Los datos más recientes sitúan la renta mediana de 2025 en 1790 euros mensuales. A partir de ese valor se definen los umbrales oficiales de cada clase social. A partir de esa cifra, los ingresos necesarios para pertenecer a la clase media se sitúan entre 1343 y 3581 euros al mes.

Cualquier ingreso por debajo de 1343 euros mensuales implica caer en la categoría de clase baja . En cambio, quienes superan los 3581 euros mensuales pasan a integrar la clase alta, siempre tomando como referencia a un adulto que vive solo.

Estos umbrales muestran cuánto dinero hay que ganar al mes para no ser pobre y llegar a ser clase media en España. También reflejan las tensiones que existen entre ingresos y costo de vida.

Qué ingresos definen a la clase baja y a la clase alta en España

Según la OCDE, la pertenencia a una clase social se define en función del nivel de ingresos en relación con el ingreso mediano de cada país. El cálculo se ajusta según el tamaño del hogar.

En términos generales, se considera de clase baja a quienes perciben menos del 75% del ingreso mediano. Por el contrario, forman parte de la clase alta quienes superan el 200% de ese indicador.

En el caso de España, estos porcentajes equivalen aproximadamente a menos de 1340 euros mensuales para la clase baja y a más de 3580 euros mensuales para la clase alta. Estas cifras permiten dimensionar la brecha de ingresos.

Los ingresos no solo delimitan la categoría socioeconómica. También condicionan el acceso a vivienda, servicios básicos y la capacidad de ahorro de los hogares.

El contexto económico y laboral que condiciona a la clase media en 2026

Ser parte de la clase media en España no depende únicamente del salario mensual. Factores como la ubicación geográfica, el costo de la vivienda y los servicios básicos influyen de manera decisiva.

Durante 2025, la inflación mostró una moderación frente a años anteriores. Sin embargo, los precios de la vivienda y la energía continuaron presionando los presupuestos familiares, sobre todo en grandes ciudades.

El mercado laboral mantendrá un impulso moderado en 2026. Según BBVA Research, la economía española seguirá creciendo y generando empleo, aunque con desafíos en productividad y costes laborales.