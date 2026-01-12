Cuál es la cantidad exacta de horas hay que descansar para prevenir el Alzheimer, según la ciencia.

Una investigación, publicada en la edición digital de la revista “Science” y difundida por Europa Press, ha demostrado que el insomnio “acelera la propagación a través del cerebro de grupos tóxicos de tau, un presagio de daño cerebral y un paso decisivo en el camino hacia la demencia“.

Una rutina de sueño saludable es fundamental para prevenir el deterioro cognitivo. En este sentido, un estudio realizado por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington ha revelado que la privación del sueño acelera el daño del Alzheimer .

Cuál es la cantidad exacta de horas hay que dormir para prevenir el Alzheimer, según la ciencia (foto: archivo).

¿Cuántas horas de sueño son necesarias para evitar el deterioro cognitivo según la ciencia?

David Holtzman, jefe del Departamento de Neurología, afirmó que “lo interesante de este estudio es que sugiere que los factores de la vida real, como el sueño, podrían afectar a la velocidad de propagación de la enfermedad a través del cerebro”.

En cuanto a la cantidad de horas recomendadas, la investigación realizada por la Universidad de Washington demostró que el “punto óptimo” para preservar el cerebro y contrarrestar la enfermedad de Alzheimer se alcanza a las 7 horas y media de sueño.

Frente a la evidencia, el neurólogo subrayó que “los problemas del sueño y la enfermedad de Alzheimer se asocian en parte a través de una proteína diferente del Alzheimer, la beta amiloide, pero este estudio muestra que la interrupción del sueño hace que la proteína tau dañina aumente rápidamente y se propague con el tiempo".