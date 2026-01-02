Hacienda devolverá el dinero de la declaración de la Renta a todos los contribuyentes que cumplan con este requisito (fuente: archivo)

Con la campaña de la declaración de la Renta 2026 cada vez más cerca, es fundamental entender cómo funciona el proceso para que no haya ninguna sorpresa que pueda aumentar exponencialmente los gastos.

En España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se basa en un sistema progresivo, donde el resultado final de la declaración puede arrojar dos opciones: pagar o devolver. Ese valor dependerá de las retenciones aplicadas a lo largo del año y las deducciones fiscales a las que se tenga derecho.

De acuerdo al sitio web oficial de la Agencia Tributaria, la declaración de la Renta 2025 (a presentar en 2026) podrá realizarse por internet a partir del 8 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026. Asimismo, si es por teléfono (mediante el servicio “Le Llamamos”), se puede presentar a partir del 6 de mayo de 2026, con solicitud de cita previa desde el 29 de abril.

Por último, para quienes deseen realizar el trámite de forma presencial, las fechas aún no han sido confirmadas oficialmente por la Agencia Tributaria para la campaña 2026, pero tradicionalmente el servicio presencial comienza en junio con cita previa solicitada desde finales de mayo.

El impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF), se basa en un sistema progresivo, donde el resultado final de la declaración puede arrojar dos opciones: pagar o devolver (fuente: archivo)

¿Cómo saber si Hacienda me devolverá dinero en la declaración de la Renta?

Para evacuar todo tipo de dudas sobre el resultado de la declaración de la Renta, Hacienda cuenta con su propio simulador que, mediante una serie de mecanismos, ayuda a los contribuyentes a organizar sus finanzas y a conocer si deberán pagar o no al fisco.

Para conocer el resultado se puede ingresar a la página de Renta Web y acceder al simulador en donde se mostrará el resultado. Si este es positivo, deberás pagar, mientras que si es negativo, deberás devolver. Sin embargo, es importante aclarar que las cifras del simulador no son definitivas y servirán solo para tener una idea de cuál será el resultado final.

Otra manera de conocer el resultado puede ser acudir a las retenciones en la nómina o ingresos. Si el IRPF retuvo más de lo que correspondía pagar, la declaración puede salir a devolver. En el caso contrario, la declaración saldrá a pagar.

También se deben tener en cuenta las posibles deducciones que se puedan obtener. En España se pueden desgravar de los impuestos por vivienda habitual, vivienda en alquiler, familia numerosa, aportaciones al sistema de pensiones, donaciones a ONGs, etc.

Si el IRPF retuvo más de lo que correspondía pagar, la declaración puede salir a devolver. En el caso contrario, la declaración saldrá a pagar (fuente: archivo)

El paso a paso para conocer tu resultado en la declaración de la Renta

Renta WEB Open es una herramienta que ofrece la Agencia Tributaria para simular la declaración final. Para utilizarla no será requerido ningún tipo de identificación del contribuyente ni datos fiscales.

El procedimiento para simular la declaración de IRPF es el siguiente:

Ingresar al sitio web de Renta WEB Open.

En la ventana inicial se podrá comenzar una nueva declaración o cargar los datos de una declaración previamente guardada.

Seleccionar el idioma e introducir los datos identificativos completos, aunque no habrá una validación contra el censo de la Agencia Tributaria.

Una vez aceptados los datos identificativos, se accede al resumen de resultados.

Para comenzar la simulación de la declaración, se debe acceder a las distintas secciones de la declaración desde “Apartados declaración”.

Una vez accedidos todos los datos, se podrá comprobar el resultado accediendo a la última página, “Documento de ingreso o devolución”, o al resumen de declaraciones.

Se puede generar un PDF con la “Vista previa” de la declaración.

Consejos para hacer bien la declaración de la Renta

Existen algunos consejos útiles que harán de la declaración de la Renta un proceso más sencillo. A continuación, te contamos cómo hacer para optimizar al máximo el trámite y evitar cometer errores comunes.

Recordar los plazos: este va desde el 8 de abril de 2026 por internet, hasta el 30 de junio de 2026. Los contribuyentes tienen más de dos meses y medio para realizar la declaración de la Renta 2025. Si se supera ese plazo, la Agencia Tributaria impondrá recargos y sanciones para las declaraciones presentadas fuera de término.

Conocer los límites: stán obligados a presentar la declaración aquellos que tengan dos o más pagadores y cuyos ingresos totales superen los 15.876 euros anuales. Los contribuyentes que tenían más de un pagador deben presentar la declaración si sus ingresos superan los 1500 euros anuales procedentes del segundo pagador y restantes pagadores. También sigue vigente el límite general de 22.000 euros anuales para quienes tienen un solo pagador.

Para tener una noción más clara del proceso de la declaración y el resultado final a obtener, es recomendable utilizar el simulador de Renta WEB antes de iniciar el trámite oficial.