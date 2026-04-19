Las pensiones contributivas de la Seguridad Social en España han subido un 2,7% este año, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, este incremento no garantiza que todos los jubilados cobren más dinero en términos reales. El dato que preocupa en España es que, pese a la subida de las pensiones, algunos beneficiarios verán reducido el importe neto que reciben cada mes. Este fenómeno se explica por el efecto combinado de la inflación y los impuestos. Las pensiones contributivas, como jubilación, incapacidad permanente y viudedad, se han revalorizado un 2,7%. Este ajuste responde a la media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Además, las pensiones mínimas han subido por encima de ese nivel. En concreto, aumentaron un 7,07% en hogares unipersonales y un 11,4% en pensiones con cónyuge a cargo y viudedad con cargas familiares. También se incrementaron un 11,4% las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el objetivo de acercarlas a los umbrales de pobreza fijados para 2027. A pesar de la revalorización, algunos jubilados no verán reflejado este incremento en su nómina. De hecho, podrían cobrar menos dinero neto que el año anterior. Esto ocurre porque el IRPF es progresivo. “En algunos casos, la subida de la pensión puede haber supuesto que se salte de tramo impositivo de la escala de gravamen y se aplique un tipo marginal mayor”, señalan expertos de BBVA Mi Jubilación. Además, si el pensionista supera el umbral exento de retención, fijado en 17.094 euros brutos anuales, deberá comenzar a tributar. Esto implica una reducción del importe neto mensual. La inflación también juega un papel clave. Aunque las pensiones suben con el IPC, el aumento de precios puede reducir el poder adquisitivo real. Esto significa que, incluso cobrando más en términos brutos, los jubilados pueden comprar menos bienes y servicios. La combinación entre inflación e impuestos explica por qué algunos pensionistas sienten una pérdida económica pese a la subida oficial. Entre los afectados se encuentran quienes comenzaron a recibir la pensión en el último tramo de 2025. En estos casos, el año fiscal completo implica nuevas obligaciones tributarias. También se verán afectados aquellos que no tenían retención previa por bajos ingresos, pero que ahora superan el umbral mínimo. Según los expertos de BBVA, “percibir una pensión neta menor tras cada revalorización de la pensión es una situación excepcional que casi nunca se produce”. Esto supone un incremento anual de 572 euros, beneficiando a unos 9,4 millones de personas con pensiones contributivas. La ministra Elma Saiz afirmó que “los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo”.