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Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.
El jueves, 4 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "16 25 32 35 38 40"; el número complementario es "18", el reintegro es "9" y el Joker es "1747075".
La categoría especial tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganador con un galardón de "1302539.42" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10711664 euros, de los cuales se entregaron 5891415.0 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1302539.4 euros
- 5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 70407.54 euros ganados
- 5 aciertos: 140 acertantes con un premio de 2766.01 euros
- 4 aciertos: 8705 acertantes con un premio de 64.71 euros
- 3 aciertos: 162484 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1036077 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se sortea La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Fija límites de tiempo y gasto y respétalos sin excepción.
Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso. Si el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y busca apoyo.