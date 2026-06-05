Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.

El jueves, 4 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "16 25 32 35 38 40"; el número complementario es "18", el reintegro es "9" y el Joker es "1747075".

La categoría especial tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganador con un galardón de "1302539.42" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10711664 euros, de los cuales se entregaron 5891415.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1302539.4 euros

5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 70407.54 euros ganados

5 aciertos: 140 acertantes con un premio de 2766.01 euros

4 aciertos: 8705 acertantes con un premio de 64.71 euros

3 aciertos: 162484 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1036077 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Fija límites de tiempo y gasto y respétalos sin excepción.

Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso. Si el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y busca apoyo.