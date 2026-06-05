La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del jueves 4 de junio

Durante el jueves, 4 de junio de 2026,

Los números ganadores son 01 13 18 28 32 44, la cifra complementaria el 35 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo 3 ganadores con un galardón de 53890.67 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del jueves, 4 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.172.658 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.422.481 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 53890.67 euros.

3.Cinco aciertos: 88 ganadores con un premio de 918,59 euros.

4.Cuatro aciertos: 4800 ganadores con un premio de 25,26 euros.

5.Tres aciertos: 88872 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 515805 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder y define de antemano un límite de tiempo y de gasto; respeta esas reglas sin excepciones. Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso y otras actividades fuera del juego.

Si notas que el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y pide apoyo. Puedes contactar con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.