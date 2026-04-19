Una reciente desclasificación de un documento por parte del gobierno ruso ha reabierto el debate sobre los últimos instantes de Adolf Hitler en su búnker de Berlín. Según estos archivos, el dictador no se habría suicidado, sino que habría exigido ser asesinado por su propio personal de confianza ante el temor de un fallo biológico. El hallazgo del documento soviético aporta información inédita sobre la muerte del líder nazi, contradiciendo la versión oficial establecida durante décadas. La revelación surge de testimonios recogidos por el Ejército Rojo tras la caída de Berlín, donde altos mandos de la policía alemana detallaron las directivas finales recibidas en el búnker. Los servicios de seguridad rusos han difundido digitalmente una serie de documentos desclasificados que contienen los interrogatorios del mayordomo de Hitler, el Heinz Linge, y de su ayuda de cámara y adjunto, el Otto Günsche, dos figuras clave del círculo íntimo del dictador nazi. Estos archivos pertenecen a la antigua red de seguridad soviética y hoy se conservan en el archivo de la FSB en la región de Ivánovo. Se han publicado en la web oficial de esa institución, como se explica en una nota de la publicación rusa Vedomosti. Los documentos muestran detalles sobre los últimos días de la guerra y también contradicciones entre los testimonios de los propios miembros de la SA y la SS que rodeaban a Hitler. Esas discrepancias no cambian el hecho de que la mayoría de los relatos coinciden en que el Führer murió en Berlín ni que sus restos fueron incinerados. El documento central en esta nueva ola de desclasificaciones es un protocolo de interrogatorio de Hans Rattenhuber, jefe de la seguridad personal de Hitler. Este material se elaboró a partir de la documentación recuperada por los soviéticos en 1945. En ese informe, Rattenhuber describe una escena en la que, tras el suicidio de Hitler, el mayordomo Linge habría disparado una segunda bala en la cabeza del Führer para “heroificar” su muerte. Esta acción buscaba convertir un posible suicidio con veneno en una muerte “a la usanza de un soldado”. Esa versión contrasta con lo que el propio Linge declaró más adelante ante los mismos servicios soviéticos. En su testimonio, insistió en que Hitler se había disparado él mismo en la sien y que no había necesidad de una bala de control. Otros documentos anexos incluyen declaraciones de Günsche, que relatan el ambiente de caos en el búnker. También detallan la instrucción de que los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueran sacados al jardín de la Cancillería y quemados para evitar que quedaran en manos del Ejército Rojo. Estos relatos no se alinean completamente con el de Rattenhuber, lo que genera una narrativa cruzada. Todos coinciden en que el líder nazi murió en 1945, pero discrepan en la intervención de Linge, el uso del veneno y el carácter del disparo final. El propio material evidencia que la reconstrucción de la muerte de Hitler depende de testimonios que se contradicen entre sí. La tensión y la confusión en el búnker explican parte de estas diferencias. El material de Rattenhuber, junto con los interrogatorios de Linge y Günsche, procede de la antigua KGB y se custodia en el archivo de la FSB en Ivánovo. El organismo ha digitalizado fragmentos de estos expedientes y los ha puesto a disposición pública. En un contexto más amplio, estos testimonios no niegan la tesis de que Hitler murió en el búnker de la Cancillería ni que sus restos fueron incinerados. Sin embargo, las diferencias entre las declaraciones impiden construir una imagen única del momento final. El resultado es un escenario complejo en el que el documento desclasificado no ofrece una única verdad, sino un conjunto de versiones que reabren el debate histórico sobre la muerte de Hitler