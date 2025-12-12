En esta noticia Acceso a todos los empleados

En un acuerdo sin precedentes en la industria financiera europea, BBVA y OpenAI firmaron una alianza estratégica destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial.

El acuerdo, anunciado por Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, y Sam Altman, CEO y cofundador de OpenAI, busca construir una nueva propuesta radicalmente pensada en el cliente e impulsar un modelo operativo más productivo y eficiente, según el banco vasco en un comunicado.

BBVA explicó, además, que el acuerdo nace tras casi dos años de trabajo conjunto y representa una nueva fase de colaboración estratégica, con equipos de BBVA y OpenAI a fin de lograr objetivos comunes e inversiones conjuntas.

Así, siguió, OpenAI impulsará la estrategia de IA de BBVA con la que el banco está transformando la experiencia de cliente, habilitando nuevas formas de trabajar y optimizando la operativa interna.

En concreto, el elemento diferencial de esta alianza es el papel de OpenAI en la co-creación de soluciones que permitan a BBVA acelerar su estrategia de transformación apalancada en la IA, anunciada recientemente.

Esto implica que BBVA contará con un acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI y trabajará mano a mano con sus equipos de ingeniería, investigación y de desarrollo de soluciones.

Entre las diferentes líneas de trabajo, el acuerdo busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero, estableciendo un nuevo estándar de relación con el cliente que permitirá ofrecer un servicio diferencial.

Además, ambas compañías desarrollarán conjuntamente otras soluciones para ayudar a los gestores comerciales a atender a sus clientes de manera completamente personalizada.

Asimismo, OpenAI y BBVA trabajarán de la mano en la creación de sistemas para agilizar los procesos de análisis de riesgos y transformar la operativa del banco en aspectos tan relevantes como el desarrollo de software o las tareas cotidianas de cada empleado, creando su alter ego, un segundo yo digital, proactivo, que aprende el estilo de cada empleado, recuerda sus proyectos y ejecuta tareas, siempre con la autorización y control del empleado.

“BBVA es un claro ejemplo de cómo una gran institución financiera puede adoptar la inteligencia artificial con verdadera ambición y rapidez. Con la expansión de nuestra colaboración, BBVA integrará nuestra IA en el núcleo de sus productos y operaciones para mejorar completamente la experiencia bancaria de sus clientes”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Acceso a todos los empleados

BBVA extenderá el uso de ChatGPT Enterprise a sus más de 120.000 trabajadores, en la que será una de las mayores implantaciones corporativas de esta tecnología a nivel global.

El despliegue masivo, orientado a transformar las formas de trabajo, llega tras un periodo inicial de adopción de esta herramienta con la que ya trabajaban 11.000 empleados de BBVA, durante el cual, ChatGPT Enterprise demostró su utilidad y eficiencia en todas las áreas de negocio.

“El 80% de los usuarios acceden al asistente diariamente y declaran ahorrar de media tres horas a la semana en tareas rutinarias”, destacó el banco.

Por otra parte, BBVA destacó que está trabajando en integrar su oferta de productos y servicios directamente desde ChatGPT, “permitiendo que cualquier usuario pueda relacionarse con el banco desde el asistente conversacional de OpenAI”. “De hecho”, aseguró, “el banco ya mostró una prueba de su app integrada en ChatGPT para sus bancos digitales de Italia y Alemania”

Para la entidad que preside Torres Vila, el acuerdo estratégico de BBVA y OpenAI aspira a fijar un nuevo estándar de transformación en la industria financiera, impulsando la innovación y generando valor tangible en todas las líneas de negocio de BBVA. “Es una alianza concebida no sólo para acelerar la transformación de BBVA sino para redefinir lo que será posible en la banca de la próxima década”, concluyó.