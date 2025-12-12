Soltec activa su nueva etapa financiera con DVC Partners como inversor mayoritario.

Soltec inició su proceso de reestructuración financiera dando comienzo a la ejecución de los pasos necesarios para la implementación de los planes de reorganización del negocio industrial y energético del grupo. Este paso estratégico, que ya adelantó en parte el pasado 7 de noviembre, incluye la ampliación de capital con la entrada de DVC Partners como nuevo inversor mayoritario.

Este movimiento supone un paso determinante para reforzar la estabilidad financiera de Soltec y garantizar la continuidad de su plan de negocio, “al dotar a la compañía de una estructura de capital más sólida y una estructura operativa más eficiente adaptada a sus necesidades de crecimiento y alineada con el nuevo plan estratégico”, explicó el líder mundial en tecnología fotovoltaitica.

La empresa murciana busca reforzar la estabilidad financiera y garantizar la continuidad de su plan de negocio. (Imagen: Soltec)

En cuanto al rol que cumplirá DVC Partners, la sociedad de inversión europea aportará 30 millones de euros en forma de capital y facilitará igualmente un préstamo de 15 millones de euros adicionales.

En paralelo, la compañía murciana llevará a cabo una operación societaria de reducción y ampliación de capital, conocida como operación acordeón, destinada a recapitalizar la empresa y reequilibrar su estructura patrimonial, que dará lugar a la emisión de 365.546.868 nuevas acciones, con las que el fondo pasa a ser el socio mayoritario con el 80% del capital social de Soltec.

Por su parte, las entidades financieras concedieron a la constructora de proyectos solares, una nueva línea de avales por 12 millones de euros y ampliaron la línea existente en 23 millones, dotando a Soltec con 35 millones de euros en avales.

Asimismo, destacó el nuevo calendario de pagos a largo plazo y la reducción de la deuda total, tanto bancaria como comercial, que pasó de los 386 millones de euros a los 231 millones, plan con el que la empresa que lidera Mariano Berges del Estal consigue la estructura financiera necesaria para desarrollar su plan de negocio.

Soltec activa su nueva etapa financiera con DVC Partners como inversor mayoritario. Fuente: narrativas-es

“Soltec completará así el proceso de reestructuración que marca un punto de inflexión tras meses de trabajo conjunto con entidades financieras, proveedores y accionistas. De esta manera, garantizará su sostenibilidad a largo plazo y recuperará la normalidad operativa necesaria para competir en un mercado global en expansión”, explicó en un comunicado.

Se abre una nueva etapa

Así las cosas, Soltec inicia una nueva etapa con un plan estratégico centrado en su actividad principal: el diseño y suministro de soluciones tecnológicas para los seguidores solares. La empresa recordó que este fue un negocio históricamente sólido, con márgenes atractivos, poco intensivo en capital, con elevado potencial de crecimiento global, y donde Soltec contó con un buen posicionamiento.

También dijo que mantendrá, además, su actividad de desarrollo de proyectos fotovoltaicos (Development) y los servicios de operación y mantenimiento (O&M) como áreas complementarias de gran valor.

Soltec concentrará su crecimiento en mercados clave - Estados Unidos, América Latina, España, Europa, Oriente Próximo y África - donde cuenta con una fuerte presencia industrial y una demanda sólida de tecnología solar.

La compañía mantiene su apuesta por la innovación, con soluciones avanzadas en seguidores 1P/2P, solar flotante, agrivoltaica y algoritmos propios para maximizar la producción y la fiabilidad de las plantas solares.

Antecedente: plan de reestructuración de la división de Energía

A comienzos de noviembre, Soltec aprobó el Plan de Reestructuración para su división de Energía, un paso, calificado por la empresa, como importante dentro del proceso de reorganización está llevando a cabo para reforzar su estabilidad y construir un modelo de crecimiento más sostenible.

“La aprobación del plan permite continuar con la ejecución del proceso ya iniciado en julio con la división Industrial y forma parte del conjunto de medidas diseñadas para reforzar la actividad del grupo”, afirmó el pasado 7 de noviembre.

En concreto, el acuerdo establece la hoja de ruta para el negocio de Energía, que centrará su actividad en el desarrollo de proyectos y en la venta de activos y proyectos en fase avanzada. Con ello, Soltec busca generar caja, reducir su nivel de deuda y reforzar su capacidad para financiar su crecimiento futuro.

Asimismo, destacó que parte de los fondos comprometidos por el nuevo inversor DVC Partners se destinarán a acelerar el avance de la cartera de proyectos en desarrollo y a optimizar los activos en operación, incluida la mejora de la actividad operativa en Brasil. “Esta aportación de recursos, unida a la capitalización de los intereses de la deuda con Incus Capital hasta finales de 2026, permitirá al grupo hacer un uso más eficiente de los fondos disponibles, maximizando la creación de valor y la generación de caja prevista”, añadió.

Soltec redujo pérdidas

Estos pasos se dan en un momento en el que la compañía presentó los resultados financieros del primer semestre de 2025 en el marco de una nueva etapa, tras la homologación de su plan de reestructuración.

En los seis primeros meses del año, Soltec alcanzó unos ingresos consolidados de 65,3 millones de euros, cerrando el periodo con unas pérdidas de 21,8 millones, esto es una reducción del pasivo del 80%.

A su vez, el grupo ejecutó en julio la venta de sus participaciones en Orchard Capital (35% del porfolio de proyectos PV en España, en construcción y operación, en joint venture con TotalEnergias) y la venta de proyectos RTB a Aquila, por valor de 22,1 millones de euros.

Por su parte, el negocio de seguidores solares, actividad principal de Soltec, sigue siendo el principal motor de crecimiento y generó 55,7 millones de euros.