El precio medio de la luz para el sábado, 11 de julio de 2026 en España será de 88.21 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.515 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 11 de julio?

Para el sábado, 11 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 160,31 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 160.31 euros De 22:00 a 23:00 160.01 euros De 7:00 a 8:00 158.3 euros De 1:00 a 2:00 154.33 euros De 4:00 a 5:00 152.25 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 11 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.06 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 160.31 De 1:00 a 2:00 154.33 De 2:00 a 3:00 143.42 De 3:00 a 4:00 143.04 De 4:00 a 5:00 152.25 De 5:00 a 6:00 146.81 De 6:00 a 7:00 152.25 De 7:00 a 8:00 158.3 De 8:00 a 9:00 142.16 De 9:00 a 10:00 95.0 De 10:00 a 11:00 40.0 De 11:00 a 12:00 1.0 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.06 De 17:00 a 18:00 2.2 De 18:00 a 19:00 20.0 De 19:00 a 20:00 50.0 De 20:00 a 21:00 92.3 De 21:00 a 22:00 152.25 De 22:00 a 23:00 160.01 De 23:00 a 24:00 151.38

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 31,02%, lo que supone -3.292,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 52,43% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: