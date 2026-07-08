El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del jueves registró hasta los 14.937.628 MWh con respecto a los 14.723.702 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 112.99 euros el MWh, unos 109.85 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 9 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 181,99 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 181.99 euros De 21:00 a 22:00 169.88 euros De 23:00 a 24:00 166.46 euros De 0:00 a 1:00 154.08 euros De 8:00 a 9:00 154.08 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 9 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 25,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 25.1 euros De 15:00 a 16:00 30.44 euros De 13:00 a 14:00 33.06 euros De 16:00 a 17:00 38.66 euros De 12:00 a 13:00 40.62 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 154.08 De 1:00 a 2:00 152.08 De 2:00 a 3:00 152.08 De 3:00 a 4:00 152.25 De 4:00 a 5:00 152.08 De 5:00 a 6:00 150.58 De 6:00 a 7:00 145.85 De 7:00 a 8:00 152.93 De 8:00 a 9:00 154.08 De 9:00 a 10:00 132.41 De 10:00 a 11:00 82.81 De 11:00 a 12:00 52.14 De 12:00 a 13:00 40.62 De 13:00 a 14:00 33.06 De 14:00 a 15:00 25.1 De 15:00 a 16:00 30.44 De 16:00 a 17:00 38.66 De 17:00 a 18:00 75.0 De 18:00 a 19:00 83.2 De 19:00 a 20:00 95.0 De 20:00 a 21:00 139.03 De 21:00 a 22:00 169.88 De 22:00 a 23:00 181.99 De 23:00 a 24:00 166.46

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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