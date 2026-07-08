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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del jueves registró hasta los 14.937.628 MWh con respecto a los 14.723.702 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 112.99 euros el MWh, unos 109.85 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 9 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 181,99 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 181.99 euros 
De 21:00 a 22:00  169.88 euros 
De 23:00 a 24:00  166.46 euros 
De 0:00 a 1:00 154.08 euros 
De 8:00 a 9:00 154.08 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 9 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 25,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 25.1 euros 
De 15:00 a 16:00  30.44 euros 
De 13:00 a 14:00  33.06 euros 
De 16:00 a 17:00  38.66 euros 
De 12:00 a 13:00  40.62 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00154.08
De 1:00 a 2:00152.08
De 2:00 a 3:00152.08
De 3:00 a 4:00152.25
De 4:00 a 5:00152.08
De 5:00 a 6:00150.58
De 6:00 a 7:00145.85
De 7:00 a 8:00152.93
De 8:00 a 9:00154.08
De 9:00 a 10:00132.41
De 10:00 a 11:0082.81
De 11:00 a 12:0052.14
De 12:00 a 13:0040.62
De 13:00 a 14:0033.06
De 14:00 a 15:0025.1
De 15:00 a 16:0030.44
De 16:00 a 17:0038.66
De 17:00 a 18:0075.0
De 18:00 a 19:0083.2
De 19:00 a 20:0095.0
De 20:00 a 21:00139.03
De 21:00 a 22:00169.88
De 22:00 a 23:00181.99
De 23:00 a 24:00166.46
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las estancias cuando no las estés usando.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.