El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 15.145.686 MWh con respecto a los 14.937.628 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 118.7 euros el MWh, unos 112.77 euros más que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 10 de julio?

Para el viernes, 10 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 172,7 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 172.7 euros De 23:00 a 24:00 162.26 euros De 21:00 a 22:00 162.09 euros De 0:00 a 1:00 160.0 euros De 7:00 a 8:00 157.21 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 10 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 38,9 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 38.9 euros De 13:00 a 14:00 43.44 euros De 15:00 a 16:00 46.23 euros De 16:00 a 17:00 61.2 euros De 12:00 a 13:00 72.96 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 160.0 De 1:00 a 2:00 151.2 De 2:00 a 3:00 151.56 De 3:00 a 4:00 156.09 De 4:00 a 5:00 153.48 De 5:00 a 6:00 148.0 De 6:00 a 7:00 141.26 De 7:00 a 8:00 157.21 De 8:00 a 9:00 157.09 De 9:00 a 10:00 139.13 De 10:00 a 11:00 103.76 De 11:00 a 12:00 85.24 De 12:00 a 13:00 72.96 De 13:00 a 14:00 43.44 De 14:00 a 15:00 38.9 De 15:00 a 16:00 46.23 De 16:00 a 17:00 61.2 De 17:00 a 18:00 74.5 De 18:00 a 19:00 85.79 De 19:00 a 20:00 90.0 De 20:00 a 21:00 134.78 De 21:00 a 22:00 162.09 De 22:00 a 23:00 172.7 De 23:00 a 24:00 162.26

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: