Este sábado, 27 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 92,73 euros, cifra que refleja una variación del 2,41% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 2.87% en la última semana, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 7.07%, reflejando un crecimiento sostenido que sugiere un interés continuo por parte de los inversores. Esta rentabilidad, aunque no exorbitante, posiciona a Litecoin como una opción viable dentro del mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 20.20%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.