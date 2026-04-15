Este miércoles, 15 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 515,07 euros, cifra que refleja una variación del 0,32% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.76%, lo que refleja una tendencia de estabilidad en un mercado volátil. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se evidencia una caída más significativa del -22.11%, lo que sugiere que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su valor a largo plazo. Esta evolución indica que, a pesar de su potencial, Bitcoin Cash ha tenido dificultades para mantener una rentabilidad positiva en el tiempo reciente. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 43.29%, es menor que la volatilidad anual del 54.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.