En un episodio que generó atención en los círculos de defensa españoles y europeos, un submarino de la Armada rusa fue detectado navegando en aguas españolas del Mediterráneo. Por este motivo, la fragata Reina Sofía de la Armada Española activó un protocolo de vigilancia inmediata y mantuvo un seguimiento continuo de la unidad, que transitaba acompañada por un buque auxiliar. Este hecho, reportado oficialmente por el Estado Mayor de la Defensa de España, forma parte de las rutinarias pero estratégicas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que realizan las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad marítima nacional. La fragata Reina Sofía, una de las principales unidades de escolta de la Armada, cumplió su misión con profesionalidad al monitorear de cerca el paso de las dos unidades rusas por áreas de interés nacional. Según la información oficial, el seguimiento se prolongó hasta que el submarino ruso y su buque auxiliar abandonaron las aguas de interés español y se adentraron en la zona de responsabilidad portuguesa. Este tipo de acciones no es aislado: la Armada Española ejecuta estas misiones de forma habitual para reforzar el control del entorno marítimo, asegurar la libertad de navegación y proteger la soberanía en puntos estratégicos del Mediterráneo. Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) representan una herramienta esencial de las Fuerzas Armadas españolas. Su objetivo principal es aumentar el conocimiento del entorno marítimo, anticipar posibles amenazas y facilitar una respuesta rápida ante cualquier escenario de crisis. Estas operaciones integran capacidades de distintos organismos del Estado y contribuyen directamente a la protección de los intereses estratégicos nacionales y al bienestar de los ciudadanos. En este contexto, la eficaz actuación de la fragata Reina Sofía reafirma la alta capacidad operativa de la Armada y su preparación constante para supervisar el tránsito de unidades extranjeras en aguas españolas. El Mando Operativo Marítimo (MOM), con sede en Cartagena y bajo el mando del vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, es el responsable de planificar y dirigir estas misiones. Precisamente, el MOM depende directamente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y forma parte de la estructura operativa permanente de las Fuerzas Armadas, junto a los mandos terrestre, aéreo, espacial y ciberespacial. Diariamente, las OPVD movilizan alrededor de 850 militares distribuidos en diferentes mandos, lo que demuestra el compromiso sostenido de España con la vigilancia marítima. Este movimiento ruso llega en medio de un clima delicado con respecto a las tensiones geopolíticas que se viven en Medio Oriente. A su vez, ya se habían registrado buques por parte de este país a principios de marzo de 2026. Justamente, en ese momento, la Armada española siguió a dos naves rusas consideradas de interés nacional y que transitaron por el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. Ahora, la vigilancia del submarino ruso subraya la importancia de mantener una presencia naval activa en el Mediterráneo, zona de gran relevancia geoestratégica. Aunque las operaciones de monitorización como esta se enmarcan en el cumplimiento estricto del Derecho Internacional, refuerzan la disuasión y la seguridad en un entorno cada vez más complejo.