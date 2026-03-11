La presencia naval rusa vuelve a situar a España en el centro de la atención estratégica en el Mediterráneo y el Atlántico. En el transcurso de una sola semana, la Armada española ha intensificado sus operaciones de control y seguimiento ante el paso de dos buques rusos por aguas consideradas de interés nacional. El contexto internacional, marcado por la tensión geopolítica y el refuerzo de la seguridad marítima en rutas clave, explica el despliegue sostenido de medios navales españoles. Según datos facilitados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y difundidos por EFE, estas operaciones se inscriben dentro de las misiones permanentes de vigilancia y disuasión. La magnitud del esfuerzo no es menor. “Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes”, que se desarrollan bajo el control operativo del Mando de Operaciones, según precisó el EMAD. El buque de acción marítima Audaz ha sido una de las piezas clave en la vigilancia de los buques rusos en aguas de interés nacional. Desplegado en el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar desde diciembre, asumió el control del tránsito de una unidad militar rusa de alto perfil. “El Audaz ha asumido la vigilancia del destructor ruso Severomorsk durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental”, informó el Estado Mayor de la Defensa. La operación se desarrolló mientras el buque ruso cruzaba una de las rutas marítimas más sensibles para la seguridad europea. Tras completar esta misión, el Audaz retomó sus labores habituales de vigilancia en el mar de Alborán, reforzando la presencia naval en las proximidades de las islas Chafarinas, “donde hay destacamentos permanentes del Ejército de Tierra”, según detalló el EMAD. La vigilancia marítima no se limitó a un único buque. En la misma semana, la Armada española realizó el seguimiento de otro convoy con bandera rusa durante su tránsito por aguas próximas a la península. Según la información oficial, el Audaz se encargó de la “monitorización y vigilancia de otro convoy con bandera rusa, formado por la corbeta Boikiy y el mercante General Skobelev”, tras su cruce del estrecho de Gibraltar en dirección al Atlántico. Días después, estos barcos “fueron avistados mientras entraban en el litoral gallego”, momento en el que el patrullero de altura Centinela tomó el relevo y mantuvo el seguimiento del convoy hasta su entrada en aguas francesas. Durante todas estas operaciones, los buques desplegados mantuvieron una comunicación constante con los mandos estratégicos. “Ambos buques de la Armada han reportado de forma continua la situación y evolución al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima, ubicado en Cartagena”, agregó el EMAD. Este centro actúa como nodo clave para la vigilancia marítima nacional, permitiendo una respuesta coordinada ante cualquier movimiento considerado sensible en aguas de interés nacional. Las misiones tienen como objetivo “contribuir a la seguridad marítima en aguas de interés nacional y garantizar la libertad de navegación”, además de “detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis”, subrayó el Estado Mayor de la Defensa. El seguimiento de buques rusos en aguas de interés nacional forma parte de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas. Estas misiones combinan vigilancia, presencia y disuasión en puntos estratégicos del entorno marítimo español. El despliegue continuo de unidades como el Audaz y el Centinela refleja la importancia del estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el litoral atlántico como corredores clave para la navegación internacional. La Armada mantiene así un dispositivo activo que refuerza la seguridad marítima y permite anticipar escenarios de riesgo en un contexto geopolítico cada vez más complejo. El conflicto en torno a la actividad naval rusa también se trasladó al ámbito energético. Rusia afirmó que se reserva el derecho a responder tras el ataque contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL) en el mar Mediterráneo y del que Moscú responsabiliza a Ucrania. “Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan”, dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado. El Ministerio de Transporte ruso denunció que “el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso ‘Artic Metagaz’”. Según ese organismo, “el buque transportaba una carga registrada en conformidad con todas las leyes internacionales desde el puerto de Múrmansk”, situado en el Ártico ruso. Las autoridades rusas señalaron que el ataque habría sido ejecutado mediante drones marítimos. El Ministerio de Transporte indicó que la ofensiva fue perpetrada desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos. “Gracias a las acciones coordinadas de los servicios de rescate rusos y malteses los 30 tripulantes, todos ciudadanos rusos, se salvaron”, añadió el ministerio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó el episodio como un acto grave con impacto potencial en los mercados energéticos. “Esto es un ataque terrorista. No es la primera vez que nos encontramos con algo así. Lo único sorprendente es que esto está agravando la situación en los mercados energéticos mundiales, en los mercados del gas (...) principalmente en Europa”, afirmó en declaraciones a la televisión pública rusa. El buque atacado, el Artic Metagaz, forma parte de la llamada flota utilizada por Rusia para transportar hidrocarburos pese a las sanciones occidentales. Desde el año pasado, Ucrania ha lanzado varios ataques contra la denominada “flota fantasma” rusa que transporta petróleo y gas eludiendo las sanciones impuestas por Occidente tras la guerra en Ucrania.