Este martes, 14 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 22,23 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 228.416. Esta cifra refleja una variación del -0,71% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente alcista: cinco sesiones de avance consecutivas, una leve corrección, nuevo repunte y caída en las dos jornadas finales; el saldo neto del periodo sigue siendo positivo, aunque con pérdida de impulso al cierre.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 25.89%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 30.04%. Esto significa que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la semana pasada. La discrepancia entre ambos valores indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, BBVA ha mantenido una tendencia más consistente a lo largo del tiempo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,8 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.