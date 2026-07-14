La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En el inicio de la jornada del 14 de julio de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) se cotizan en 4.36 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 17,457 acciones. Esta cifra representa una variación negativa del 0.91% en relación con el cierre del día anterior, lo que refleja las fluctuaciones del mercado en este momento.

En los últimos 10 días, Mapfre acumuló un avance leve: subió en 6 jornadas y bajó en 4, con un fuerte arranque, corrección a mitad, breve rebote y cierre con presión vendedora.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 9.36%, lo que resulta ser menor que la volatilidad anual del 20.91%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con la variabilidad observada durante el año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,43 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.