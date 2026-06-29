El Gobierno da ayudas para pagar el alquiler a todos los mayores de 55 años: estos son los requisitos indispensables.

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado nuevas ayudas al alquiler dirigidas a personas solas mayores de 55 años y familias monoparentales. Esta medida tiene como propósito evitar la exclusión residencial. El plan contempla montos mensuales y requisitos claros para acceder.

Según EFE, “El Ayuntamiento de Barcelona lanza esta semana una convocatoria de ayudas al alquiler extraordinaria pensada para ayudar a las familias monoparentales y a las personas mayores de 55 años que viven solas que demuestren que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler de su vivienda”.

La ayuda cubre parte del alquiler en casos de ingresos limitados. El objetivo es sostener el acceso a la vivienda en la ciudad. La convocatoria establece condiciones concretas para quienes viven solos o tienen un solo miembro en la unidad familiar.

El Gobierno da ayudas para pagar el alquiler a todos los mayores de 55 años: estos son los requisitos indispensables. Freepik

Cuánto recibe el alquiler en Barcelona y por cuánto tiempo

El programa municipal establece límites máximos y un período específico. El beneficio se determina considerando el alquiler mensual y los ingresos de cada persona beneficiaria.

La agencia EFE puntualizó que “La prestación cubrirá la porción del alquiler que supere el 30% de los ingresos, con un límite de 400 euros mensuales durante un lapso de 12 meses y está restringida a alquileres que no superen los 1100 euros mensuales”.

El Ayuntamiento persigue el objetivo de frenar la pérdida de vivienda en familias en situación de vulnerabilidad. El alcalde subrayó la importancia de esta política pública. “Implementamos una nueva ayuda con el fin de apoyar a aquellos que enfrentan el riesgo de perder su hogar”, sostuvo Jaume Collboni.

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Requisitos económicos para las ayudas al alquiler en Barcelona

La convocatoria establece condiciones económicas estrictas. El propósito es priorizar a aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. Los ingresos de cada unidad familiar serán determinantes para el acceso al programa.

El requisito fundamental estipula que “los ingresos ponderados de la unidad de convivencia no deben sobrepasar el doble del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) en el caso de las personas que residen solas”.

Para unidades familiares, el límite varía conforme al número de miembros. Asimismo, se contemplan criterios especiales en casos de discapacidad o dependencia. La convocatoria excluye de la consideración los atrasos, garajes y trasteros en el cálculo del alquiler.

Ayudas al alquiler: presupuesto disponible y quiénes pueden solicitarlas

El programa municipal cuenta con recursos específicos. La ciudad persigue el objetivo de fortalecer la protección ante la exclusión residencial. Las ayudas se suman a otros programas existentes.

EFE destacó que la convocatoria está “dotada con 6 millones de euros” y complementa las ayudas del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que destinó 6,89 millones en 2025 para la urgencia social.

El alcalde definió la medida como un “escudo social” y recordó que la ciudad asigna un millón de euros semanalmente en residencias y asistencia para 3000 personas en situación de riesgo de exclusión residencial.