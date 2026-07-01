El Gobierno ofrece 15.000 euros para comprar tu primera vivienda: estos son todos los requisitos.

El Gobierno de España ha presentado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa dotado con 7000 millones de euros que busca ampliar el parque de vivienda asequible, impulsar la rehabilitación de inmuebles y reforzar las ayudas destinadas a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Entre las principales novedades del plan figura una ayuda económica para facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes que residan en municipios de menor tamaño. La medida forma parte del bloque de actuaciones de “Más protección”, que también incluye subvenciones para el alquiler y ayudas específicas para personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género.

Ayuda de hasta 15.000 euros para comprar la primera vivienda: quiénes pueden solicitarla

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una ayuda destinada a favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda en el medio rural.

La subvención está dirigida a personas de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes. Además, la medida también podrá aplicarse a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando estos sufran pérdida de población.

La ayuda económica podrá alcanzar hasta 15.000 euros para quienes cumplan los requisitos establecidos en el programa, con el objetivo de favorecer el asentamiento de población joven fuera de las grandes ciudades.

El Gobierno ofrece 15.000 euros para comprar tu primera vivienda: estos son todos los requisitos. Shutterstock

Otras ayudas para jóvenes y colectivos con mayores dificultades

El nuevo plan incorpora otras líneas de apoyo para facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas destaca una ayuda al alquiler de hasta 300 euros mensuales para personas jóvenes. El importe podrá ser modulado por cada comunidad autónoma, que tendrá la posibilidad de incrementarlo o reducirlo en función de las necesidades de su territorio.

Asimismo, el programa prevé ayudas específicas para mujeres víctimas de violencia de género. En estos casos, la Administración asumirá el pago del alquiler con un máximo de 1000 euros al mes, cantidad que las comunidades autónomas podrán ampliar si lo consideran necesario.

El plan también contempla una ayuda general al alquiler de 250 euros mensuales para personas con recursos limitados, con el objetivo de garantizar una solución habitacional adecuada a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno ofrece 15.000 euros para comprar tu primera vivienda: estos son todos los requisitos. Shutterstock

Un plan con 7000 millones para ampliar la vivienda asequible

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza una inversión de 7.000 millones de euros, de los que el 60% será aportado por el Gobierno de España y el 40% por las comunidades autónomas.

El programa se estructura en tres grandes ámbitos de actuación: más construcción, para incrementar la oferta de vivienda pública y protegida; más rehabilitación, orientada a mejorar y movilizar viviendas ya existentes; y más protección, mediante ayudas dirigidas a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Además, incorpora nuevas medidas de control y transparencia, entre ellas el blindaje de la vivienda pública para impedir su futura privatización, criterios objetivos para la adjudicación de viviendas financiadas con fondos públicos y un sistema de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las actuaciones previstas.