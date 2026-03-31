El Mercedes-Benz Clase S se establece como uno de los automóviles de lujo más prominentes en el mercado, fusionando un diseño sofisticado con innovaciones tecnológicas que transforman la experiencia de conducción. Este modelo, disponible en España a partir de 127.525 euros, proporciona un equilibrio ideal entre rendimiento, confort y eficiencia energética, reafirmando su estatus como referente en el segmento premium. La nueva generación del Clase S exhibe un interior de alta gama, concebido para maximizar el bienestar de sus ocupantes. Cada aspecto, desde sus llantas de aleación hasta su avanzado sistema de infoentretenimiento, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia sensorial excepcional tanto al volante como en los asientos traseros. El Mercedes-Benz Clase S se ofrece en versiones diésel, híbrida y de gasolina, todas equipadas con tecnología semihíbrida o híbrida enchufable EQ, lo que asegura un balance óptimo entre rendimiento y sostenibilidad. El Clase S de Mercedes-Benz se distingue por su fusión de sofisticación y funcionalidad, proporcionando un ambiente interior sin igual. A continuación, se presentan las principales características de diseño: El Mercedes-Benz Clase S se distingue por la integración de sistemas digitales y de asistencia, posicionándose entre los automóviles más sofisticados del mercado. Principales innovaciones tecnológicas: