La Universidad de Harvard reveló los alimentos que hay que consumir para mejorar la capacidad neuronal.

Hay alimentos que pueden fortalecer el estado de ánimo, agudizar la memoria y ayudar a que el cerebro funcione de manera más eficiente.

En octubre del 2022, la experta dialogó con BBC Mundo sobre las funciones de la vitamina B para mantener el cerebro joven y saludable, especialmente la B-12, B-9 y B-1. En este marco, la psiquiatra seleccionó algunos alimentos que son importantes para el estado anímico y fortalecer el cerebro.

El cerebro y el intestino cuentan con células comunes desde el desarrollo embrionario. Es por este motivo que, a medida que una persona crece, estos dos órganos están conectados a través de “mensajes químicos”.

Si una dieta no es buena, el intestino puede llegar a inflamarse, sufriendo las consecuencias de una mala alimentación. Hay quienes sostienen que esto puede ayudar al desarrollo de la ansiedad, la falta de atención y enfermedades como la depresión.

Uma Naidoo, psiquiatra nutricional y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) indicó a la BBC Mundo que “cuantas más cuidas tu alimentación y tu intestino, más cuidas tu salud mental”, dado que “existe una conexión directa entre la comida y el estado de ánimo”.

En ese sentido, Naidoo contó que “toda su vida le gustó la comida y la cocina”. La especialista viene de una familia de médicos y siempre estuvo conectada con la ciencia y con las cosas que le llamaban la atención.

Alimentos esenciales para la salud cerebral

Beneficios de las especias

Las especias son reconocidas por sus propiedades antioxidantes. Entre ellas, se destaca la cúrcuma, la cual presenta efectos beneficiosos en la disminución de la ansiedad. Esta especia tiene la capacidad de alterar la química cerebral y salvaguardar el hipocampo.

Beneficios de los Alimentos Fermentados

De acuerdo a la especialista, un análisis de 45 estudios realizados en 20216 indicó que los alimentos fermentados pueden proteger el cerebro, mejorando la memoria y disminuyendo la velocidad del deterioro cognitivo. Entre los alimentos fermentados se encuentra el yogur natural con cultivos activos, pero también hay otros como el chucrut, kimchi y kombucha.

Los alimentos fermentados ofrecen beneficios significativos para la salud cerebral, lo que resalta la importancia de su inclusión en la dieta diaria.

El chocolate amargo se considera una valiosa fuente de hierro, contribuyendo a la formación de la cubierta que protege las neuronas y regula la síntesis de los químicos que afectan el estado de ánimo.

Según un estudio realizado en 2019 con más de 13.000 adultos, se observó que aquellos que consumen chocolate amargo de manera regular presentan un 70% menos de riesgo de síntomas depresivos.