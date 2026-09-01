La Armada española se alía con una potencia y compran aviones militares: invertirán más de 5000 millones de euros.

España y Polonia unirán sus fuerzas para adquirir conjuntamente aviones militares de repostaje y transporte por un valor de 5400 millones de euros. El acuerdo marco, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, tendrá una duración de siete años y permitirá incorporar aeronaves MRTT (Multi Role Tanker Transport).

La operación contempla tanto la compra de los aviones cisterna, utilizados para realizar repostajes en vuelo, como el apoyo logístico necesario para ponerlos en servicio. La adquisición se realizará mediante el instrumento europeo ‘Acción por la Seguridad de Europa’ (SAFE), diseñado para impulsar la industria de defensa y facilitar las compras conjuntas entre los países de la Unión Europea.

España y Polonia se unen para comprar aviones militares MRTT

El Gobierno español ha autorizado la celebración del acuerdo marco, que incorpora una adenda para permitir la participación de Polonia en la adquisición de estas aeronaves. La operación estará financiada mediante SAFE, el mecanismo comunitario destinado a reforzar las capacidades industriales y militares europeas.

Los aviones MRTT combinan las funciones de aeronave de transporte militar y avión cisterna. Además de permitir el repostaje de otros aviones durante el vuelo, pueden utilizarse para trasladar personal y material, lo que amplía sus posibilidades operativas.

España y Polonia comprarán conjuntamente aviones de repostaje por 5400 millones de euros. Airbus

Airbus fabricará y ensamblará los aviones en España

El pasado mes de junio, el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció junto a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, la futura adquisición por parte de Polonia del A330 MRTT.

La conversión y el ensamblaje de estas aeronaves se realizan en las instalaciones de Airbus en Getafe (Madrid). Polonia decidió recurrir al instrumento financiero europeo SAFE para acceder a estos aviones, dentro de su estrategia para reforzar sus capacidades de defensa y favorecer las adquisiciones conjuntas entre los Estados miembros.

El ministro polaco agradeció entonces la disposición del Ministerio de Defensa y de la industria española para facilitar la operación. En concreto, España aceptó ceder a Polonia su turno para recibir un avión MRTT ante la mayor necesidad de las Fuerzas Armadas polacas de contar con este tipo de aeronaves.

España y Polonia comprarán conjuntamente aviones de repostaje por 5400 millones de euros. Picasa

Polonia podría incorporar cuatro aviones capaces de transportar 300 efectivos

Aunque el viceprimer ministro polaco no precisó cuántos aviones adquirirá finalmente su país, fuentes de su entorno apuntaron el pasado mes de junio a la compra de cuatro aeronaves.

El A330 MRTT puede desempeñar distintas misiones militares gracias a su capacidad para reabastecer otros aviones en pleno vuelo y realizar operaciones de transporte. Según la información facilitada entonces, estas aeronaves pueden trasladar hasta 300 efectivos, además de cumplir funciones de apoyo logístico.

La operación conjunta entre España y Polonia se enmarca así en el impulso de las adquisiciones europeas de material de defensa y en el uso de mecanismos comunitarios para reforzar las capacidades militares de los Estados miembros.