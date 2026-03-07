En un anuncio reciente que generó alerta entre la comunidad internacional, el gobierno de Donald Trump implementó medidas estrictas en materia de inmigración. Específicamente, se ha confirmado que se anularán visas americanas a extranjeros, incluyendo a españoles, que presenten irregularidades en su pasaporte o en el uso de la visa. Esta política, enfocada en reforzar la seguridad nacional y el control migratorio, afecta directamente a viajeros que intenten ingresar a Estados Unidos con documentos en mal estado o que incumplan las normas establecidas. Si eres español con visa americana, es crucial revisar el estado de tu pasaporte para evitar sorpresas en el aeropuerto. La medida, anunciada por el Departamento de Estado bajo la administración Trump, busca eliminar cualquier riesgo de fraude o irregularidades en los procesos de entrada. Según fuentes oficiales, la visa pierde validez inmediata si no está adherida al pasaporte original en el que fue emitida. Esto significa que, si has renovado tu pasaporte y transferiste la visa manualmente, o si el documento presenta daños visibles como roturas, desprendimientos, manchas severas o signos de manipulación, las autoridades migratorias (CBP) procederán a cancelar la visa en el acto. Esta regla no es nueva, pero la administración Trump la ha endurecido para garantizar que solo personas con documentación impecable ingresen al país. Las autoridades indican que la visa estadounidense debe estar vigente al solicitar el ingreso a Estados Unidos, aunque no representa un problema si caduca mientras dura el viaje. “Podrá permanecer en los Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante el tiempo que se encuentra en el país”, se explica. Esto ocurre porque la duración de la admisión ya está establecida de antemano. Por ello, es fundamental abandonar Estados Unidos antes de que venza el plazo establecido, ya que las visas de personas que exceden su estatus se cancelan automáticamente y pierden validez para futuros ingresos. El gobierno de Estados Unidos decidió pausar indefinidamente el trámite de visas de inmigrante para personas provenientes de 75 naciones, en lo que representa una nueva escalada en las políticas antiinmigratorias de la administración Trump. Esta interrupción abarcará países como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia, y se centrará exclusivamente en visas de inmigrante, tales como las orientadas a oportunidades laborales en territorio estadounidense. Por el contrario, no impactará las visas de no inmigrante, incluyendo las de estudiantes o turistas, lo que asegura que no afecte a los viajeros que planeen asistir a la Copa del Mundo en EE.UU. durante este verano. La decisión surge a raíz de la orden emitida el año pasado por el Departamento de Estado, que intensificó los controles bajo la norma de “carga pública” en la legislación migratoria, con el fin de identificar a aquellos individuos que, a juicio del gobierno Trump, podrían suponer una carga para los recursos públicos.