Un gran número de personas guarda cola ante el padrón municipal de Valencia para el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes.

El Gobierno de España dio por finalizado el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, al que se acogieron 1.172.000 solicitantes, una cifra que el Ejecutivo calificó como uno de los principales hitos de la legislatura.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la medida como una iniciativa de “justicia social”, con efectos positivos tanto para la economía como para la integración de la población extranjera.

El Gobierno da por concluido uno de los mayores procesos de regularización de migrantes y destaca su impacto social y económico Fuente: EFE J.J.Guillen

Durante el acto de cierre celebrado en la sede federal del PSOE, la titular de la cartera aseguró que la regularización permitió reconocer derechos a miles de personas que ya residían en el país.

Según los datos oficiales, el 81% de los beneficiarios tiene menos de 45 años, ocho de cada diez posee competencias lingüísticas plenas y dos de cada tres cuenta con estudios postobligatorios, un perfil que el Gobierno considera clave para cubrir necesidades del mercado laboral.

¿Qué anunció el Gobierno tras finalizar el proceso?

Elma Saiz confirmó además la puesta en marcha del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, una estrategia que buscará facilitar la inserción laboral de las personas migrantes, agilizar la homologación de títulos académicos y reforzar las políticas de inclusión en los próximos años.

La ministra sostuvo que la nueva etapa estará orientada a consolidar la integración de quienes obtuvieron la regularización y a favorecer su incorporación plena a la sociedad y al mercado de trabajo.

¿Qué balance hizo el Ejecutivo sobre la regularización?

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, defendió la decisión del Ejecutivo de impulsar el proceso extraordinario pese al bloqueo parlamentario que impidió avanzar con otras iniciativas legislativas en esta materia.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, durante su comparecencia este martes en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. Zipi Aragon

Además, reivindicó la estrategia del Gobierno basada en la cooperación con los países de origen y en la coordinación entre distintos ministerios para desarrollar una política migratoria que, según afirmó, combine garantías jurídicas con una gestión más ágil y ordenada de los flujos migratorios.