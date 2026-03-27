La directora nacional de Aguas, María Teresa Sastre, señaló que existen “instalaciones prontas para usar” en caso de que la sequía se profundice, aunque transmitió cautela respecto a la evolución del clima en las próximas semanas. El deterioro de los cursos de agua llevó a OSE a declarar el nivel de alerta tres en Minas, lo que activó un despliegue interinstitucional para sostener el abastecimiento en la capital de Lavalleja. “En este momento tenemos como un estado de déficit hídrico en el sur del país, la zona metropolitana entró en su estado de excepcionalidad. Eso significa que las reservas están a un 50%, tanto Paso Severino como Canelón Grande”, aseguró Sastre. Esto implica “dejar las instalaciones prontas para que en el caso de tener que usarlas, no perder tiempo en ponerlas a punto. Se prevé que no se tengan que usar, porque si bien Inumet no está haciendo pronósticos a muy largo plazo, porque estamos en fase neutra, se prevé que para mayo pueda estar revirtiendo”. Desde el mes de febrero, el Ejército trabaja en coordinación con OSE y el Comité de Emergencia Departamental para mejorar el escurrimiento del agua hacia los embalses. El teniente coronel, Héctor Márquez, jefe del Batallón de Infantería Nº 11, explicó que el despliegue se enmarca en las misiones subsidiarias de la fuerza. “Desde febrero estamos apoyando a OSE en tareas de limpieza, desmalezamiento y liberación de cursos de agua para poder mantener el suministro en la ciudad”, indicó. El operativo incluye dos equipos de 12 efectivos militares que trabajan todos los días en los cursos de agua, además de personal que opera generadores para el bombeo en distintos puntos. Las tareas se realizan de forma ininterrumpida entre las 7 y las 19 horas, y en algunos casos implican trabajo manual dentro de los propios cauces. “En algunas zonas no se pudo ingresar con maquinaria porque el terreno no lo permite, entonces el trabajo se hace de forma manual, con personal dentro del agua”, explicó Márquez. Pese a las precipitaciones registradas en los últimos días, la situación en Minas no logró mejorar de forma significativa. “Lamentablemente no fue suficiente como para mejorar la situación”, señaló el teniente coronel. Destacó que los técnicos de OSE no recuerdan antecedentes recientes de niveles tan bajos en los cursos de agua que abastecen la ciudad. La participación del Ejército en este tipo de operativos no es nueva. Márquez recordó que en 2023 los militares ejecturaron tareas similares durante la anterior crisis hídrica. “Dependiendo de la emergencia es cómo participamos. Hemos estado en incendios, inundaciones y ahora en esta situación de déficit hídrico”, señaló. En tanto, las autoridades monitorean la evolución del clima y mantienen como escenario base una mejora hacia el otoño. Si bien por el momento no se prevé la utilización de las reservas disponibles, esta crisis vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema ante eventos climáticos extremos y la necesidad de reforzar las medidas de contingencia para asegurar el abastecimiento de agua potable.