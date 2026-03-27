Sudáfrica se prepara para consolidar su posición como potencia en metales preciosos con la expansión del proyecto Platreef, una mina de platino y metales del grupo del platino (PGM) que ya está captando importantes inversiones extranjeras y se perfila como el nuevo orgullo nacional del sector minero sudafricano. Según los detalles revelados recientemente, esta operación propiedad mayoritaria de Ivanhoe Mines (Canadá) alcanzará una capacidad de procesamiento de 4,1 millones de toneladas métricas anuales una vez completada la fase 2 de desarrollo. La mina Platreef, ubicada en Sudáfrica, inició la producción de concentrados el pasado noviembre, generando materiales que contienen platino, paladio, níquel, rodio, oro y cobre. Estos metales preciosos y críticos son esenciales para diversas industrias globales, desde la automotriz hasta la electrónica y las energías renovables. Con un 64% en manos de Ivanhoe Mines y un 26% perteneciente a un socio B-BBEE (programa de empoderamiento económico negro sudafricano), el proyecto ya integra capital local y extranjero en un modelo de desarrollo inclusivo. El gran impulso llega ahora con la inyección de capital extranjero. Itochu Corp y la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) han aumentado sus inversiones en ITC Platinum Development (ITPD), el consorcio que controla el 8 % de la mina. JOGMEC aportó 89,4 millones de dólares adicionales a ITPD, sumándose a su inversión inicial de 4200 millones de yenes (unos 26,3 millones de dólares) realizada en 2011 a pedido de Itochu. Esta última empresa, por su parte, mantiene una participación directa adicional del 2 % en el proyecto. El gasto de capital total estimado para la fase 2 asciende a 1200 millones de dólares. Esta expansión, cuya finalización está prevista para el cuarto trimestre de 2027, elevará la capacidad de procesamiento de las actuales 0,8 millones de toneladas anuales a 4,1 millones de toneladas. Posteriormente, una fase 3 programada para 2032 llevaría la capacidad hasta 10,7 millones de toneladas anuales. Itochu cuenta además con derechos de offtake proporcionales, lo que garantiza un suministro estable de estos metales preciosos para Japón y refuerza las cadenas de suministro globales. Con la fase 2 en marcha y la producción ya en curso, Platreef no solo cumplirá la meta de producir cerca de 4 millones de toneladas anuales, sino que se consolidará como un pilar estratégico para la economía sudafricana.