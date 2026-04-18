El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este sábado el desempeño de la economía española, a la que calificó como deficiente y con resultados “horrendos”. Según el mandatario, esta situación le genera tristeza y se da apenas un día después de expresar su malestar por la falta de apoyo del Gobierno español a Washington en el conflicto bélico contra Irán. “¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!”, escribió Trump en su red social Truth Social. Las declaraciones del exmandatario estadounidense contrastan con los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien el organismo prevé un crecimiento algo más moderado para España en 2026, dos décimas menos de lo originalmente estimado, el país continúa situándose por encima del resto de las principales economías europeas y de la media de la eurozona. Asimismo, el FMI destacó esta semana que España cuenta con una mayor capacidad para afrontar el impacto del ‘shock’ energético derivado de la guerra contra Irán, principalmente gracias al peso de su inversión en energías renovables. Más allá de la situación económica, Trump ya se había referido a España el viernes en otro mensaje publicado en la misma red social. “¡No estuvieron ahí para nosotros!”, escribió el republicano, acompañando el texto con una captura de pantalla de una noticia de CBS News del 30 de marzo, en la que se informaba sobre la postura contraria del Gobierno español a la guerra. En reiteradas ocasiones, Trump criticó la decisión del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses involucrados en misiones contra Irán, así como de negar el uso de las bases militares de Morón y Rota para esas operaciones. Tras esta negativa, el exmandatario llegó incluso a amenazar con suspender el comercio bilateral e imponer un embargo contra España. Además, calificó al país como un “socio terrible” dentro de la OTAN, debido a su falta de compromiso para elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB. En marzo, Trump volvió a referirse con dureza a España al afirmar: “España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”. Vale destacar que España fue uno de los primeros países europeos en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán. Con el paso de los días, otras naciones se sumaron a esta postura, especialmente ante las consecuencias económicas del conflicto, como el cierre del estrecho de Ormuz, que sigue siendo un punto clave de tensión en el marco del actual cese del fuego. Fuente: EFE.