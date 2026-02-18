El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de España ofrecen diversas ayudas económicas dirigidas a individuos que se encuentran en situación de desempleo. Una de estas prestaciones es la renta activa de inserción (RAI), la cual proporciona el SEPE. Este respaldo económico asciende a 480 euros mensuales y tiene una duración total de 11 meses. El objetivo de este apoyo financiero es “aumentar las posibilidades de volver al mercado laboral de las personas trabajadoras desempleadas con especiales necesidades económicas y con dificultad de conseguir empleo”, según se indica en la página web del organismo. Este apoyo económico se presenta como una opción valiosa para aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En España, las amas de casa, un colectivo que no recibe subsidio por desempleo, tienen la posibilidad de solicitar esta ayuda de 480 euros mensuales. Las amas de casa que deseen solicitar la ayuda de 480 euros deberán cumplir con los siguientes requisitos: Las amas de casa que deseen percibir la ayuda de 480 euros, deberán ingresar a la Sede Electrónica del SEPE o acudir a la oficina de prestaciones, oficina de registro o correo ordinario con Cl@ve PIN o certificado digital. Si optan por el procedimiento online, deberán acceder a la web de la Sede Electrónica del SEPE y seleccionar el apartado de Acceso de Solicitudes y en Renta Activa de Inserción (RAI). Posteriormente, deberán completar la información requerida y, en caso de que se apruebe la ayuda, los beneficiarios recibirán el pago entre los días 10 y 15 de cada mes.