En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este sábado, 4 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 71.854,49 euros, cifra que refleja una variación del 0,58% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 4 días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro se mantiene estable.

Esto sugiere que el Bitcoin puede estar ganando valor en el mercado, mientras que el euro no presenta grandes cambios en su valoración.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 4.94%, mostrando un impulso de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -44.37%, lo que implica una rentabilidad negativa para quien mantuvo la inversión en ese periodo. Esta disparidad evidencia su alta volatilidad: subidas breves pueden coexistir con pérdidas prolongadas, por lo que la evaluación de su desempeño depende del horizonte temporal y la tolerancia al riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 25.65%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.77%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.