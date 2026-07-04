En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este sábado, 4 de julio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.044,47 euros. El valor de apertura refleja una variación del 522,02597 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esto sugiere que el interés y la demanda están aumentando en el mercado.

En la última semana, Ethereum registró un avance del 11.52%, señal de un impulso alcista de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -55.33%, lo que indica una corrección marcada y una rentabilidad anual negativa. En conjunto, la evolución refleja alta volatilidad, con recuperación reciente pero desempeño interanual desfavorable para quienes mantuvieron la posición durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 36.35 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.78 %.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.