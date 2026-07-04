En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 4 de julio de 2026 en España es de 265,6 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,44%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés por Bitcoin Cash ha aumentado.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana su cotización avanzó 16.35%, reflejando un repunte de corto plazo, pero en el último año acumula una caída del -54.57%, lo que implica una rentabilidad negativa para posiciones mantenidas a largo plazo; en conjunto, los datos señalan alta volatilidad y que, pese al reciente impulso, el desempeño anual sigue siendo claramente desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin Cash fue del 32.52%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.80%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.