En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 4 de julio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 51,68 euros, cifra que refleja una variación del 0,99% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha tenido una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto sugiere un crecimiento constante en su valor.

La tendencia favorable indica un aumento en la confianza del mercado hacia el Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

En la última semana, Litecoin mostró un avance del 5.36%, indicando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -53.92%, lo que implica una rentabilidad negativa para horizontes largos. En conjunto, la tendencia anual se mantiene bajista pese al rebote reciente, reflejando alta volatilidad y un perfil de riesgo elevado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 28.23%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 52.39%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.