La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 28 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 28 de junio

El clima en España estará marcado por chubascos y tormentas fuertes en varias regiones por la tarde. Álava, Navarra, La Rioja, Soria, Aragón, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y el este de Andalucía experimentarán rachas de viento muy fuertes y posible granizo. En el Cantábrico habrá nubosidad y precipitaciones débiles.

En el resto del país y Baleares, los cielos serán poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas. Las temperaturas máximas descenderán en el norte y sistema Ibérico, pero ascenderán en el suroeste y litoral mediterráneo, superando los 34-36 grados en algunas zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos, chubascos dispersos y tormentas, con temperaturas entre 20 y 33 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados con nubosidad en las sierras orientales y probables chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 39 grados, con vientos flojos y posibles rachas fuertes en el tercio oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, el clima será poco nuboso o despejado, con nubosidad en el Pirineo y posibilidad de chubascos con tormenta en el sector occidental por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 38 grados, con un ligero ascenso en general, aunque pueden descender en los Pirineos. El viento será flojo, con predominio de componentes sur y oeste por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará poco nuboso o despejado por la mañana, pero se incrementará la nubosidad a partir del mediodía. Por la tarde, se prevén chubascos fuertes con tormenta, especialmente en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados de mínima y 36 grados de máxima, con un ligero descenso en las mínimas de la mitad occidental y un descenso notable en las máximas del sistema Ibérico. El viento será flojo al principio, aumentando a moderado con predominio del sur y oeste.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales. Se prevén lluvias débiles durante el día, temperaturas entre 23 y 15 grados y viento flojo que girará a norte y noroeste.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, brumas y posibles bancos de niebla matinales; temperaturas estables o en ligero ascenso (19–36 °C), viento flojo del este y brisas costeras.

En el norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos con lluvias débiles en medianías por la mañana. En el resto, poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso, alcanzando máximas de 28 grados y mínimas de 16 grados. El alisio será moderado, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste y predominio de brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se prevé poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso en el interior con posibles chubascos y tormentas, especialmente en Valencia, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 35 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima estará marcado por intervalos nubosos y la probabilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el tercio oriental, donde podrían ser intensos y con granizo; en el resto, cielos poco nubosos con alguna tormenta ocasional. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 34 grados, con un descenso notable en las máximas del extremo nororiental. El viento soplará del oeste y nordeste, con rachas fuertes en áreas de tormenta.

El clima se presentará con intervalos nubosos, iniciando con nubes altas y aumentando la nubosidad a lo largo de la mañana. Se prevén chubascos dispersos y tormentas en la Mancha, extendiéndose por la tarde a la mitad oriental de la Comunidad, donde pueden ser locales y acompañadas de granizo y fuertes vientos. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 y 36 grados, con descensos notables en la mitad norte y descensos en las máximas, especialmente en la mitad oriental. Los vientos serán flojos, con intervalos más intensos durante las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero ascenso entre 20 y 28 °C y vientos flojos de poniente, ocasionalmente moderados.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión, temperaturas entre 22 y 29 grados y vientos flojos de oeste rolando a este a últimas horas.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso y con brumas matinales, se prevén lluvias y chubascos fuertes por la tarde en Álava, con temperaturas entre 16 y 29 grados y vientos moderados en el interior. Por otro lado, nuboso en el noroeste y poco nuboso en el resto, con chubascos y tormentas muy fuertes por la tarde; temperaturas de 13 a 32 grados.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos de nubes bajas por la mañana, nubes de evolución durante el día, chubascos tormentosos localmente fuertes y un notable descenso en la temperatura máxima a 33 grados, con mínimas de 18 grados. Viento variable y rachas intensas durante las tormentas.