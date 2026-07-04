En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 4 de julio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,34 euros. El valor de apertura refleja una variación del 294,7309 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro en los últimos 4 días. La tendencia es positiva, lo que sugiere un aumento en el valor del Ripple respecto al euro.

Esta tendencia sugiere un creciente interés en Ripple y una posible mejora en su posición en el mercado frente al euro.

La cotización de Ripple muestra un repunte reciente del 11.07% en la última semana, pero acumula una variación de -54.16% en el último año, lo que indica una evolución volátil y una rentabilidad negativa en el horizonte anual pese al impulso de corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 31.68%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.94%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.