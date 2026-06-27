Se aproxima la tormenta del año con vientos de 100 km/h provocados por una onda fría y granizo por 24 horas: a qué zonas afectará

España se prepara para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas tras una intensa ola de calor histórica. Los expertos en meteorología advierten que se aproxima una importante tormenta con vientos de 100 km/h provocados por una onda fría y granizo.

Este fenómeno extremo, impulsado por el avance de una vaguada de aire frío en altura, chocará directamente con las altas temperaturas de la superficie en la Península Ibérica. Como consecuencia directa, se espera frio, fuertes lluvias acompañadas de granizo de gran tamaño y el desarrollo de reventones que pondrán en máxima alerta a múltiples comunidades autónomas.

Se aproxima la tormenta del año con vientos de 100 km/h provocados por una onda fría y granizo por 24 horas: a qué zonas afectará. Fuente: Shutterstock.

¿Qué zonas están bajo alerta por tormentas y lluvias este domingo?

El foco de mayor peligro e inestabilidad meteorológica extrema se concentrará de forma inminente en la comunidad autónoma de Aragón, especialmente en su mitad occidental y en las inmediaciones del sur de la región.

De acuerdo con los últimos análisis predictivos, el choque de masas de aire provocará el desarrollo de líneas de turbonada y violentos reventones.

Los vientos en estas zonas podrían alcanzar de forma generalizada rachas destructivas de entre 90 y 100 km/h, llegando a superar localmente los 120 km/h en situaciones puntuales de tormenta organizada.

Además, se prevé una altísima densidad de descargas eléctricas que, combinada con las fuertes ráfagas de viento, eleva el riesgo de incendios provocados por rayos en el Pirineo de Huesca y el Sistema Ibérico.

Se viene el granizo y advierten por inundaciones en el interior del país

El Laboratorio Europeo de Tormentas Severas ha emitido alertas específicas ante la alta probabilidad de caída de granizo grande o pedrisco (superior a los 2 centímetros de diámetro), afectando especialmente el entorno del Sistema Ibérico.

Se aproxima la tormenta del año con vientos de 100 km/h provocados por una onda fría y granizo por 24 horas: a qué zonas afectará AEMET

La inestabilidad meteorológica cruzará la Península de oeste a este, manifestándose a través de una onda convectiva severa. Las principales regiones bajo el impacto de esta onda inestable serán:

El este de Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Navarra.

Puntos estratégicos de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

Toda la Cordillera Cantábrica y el área de los Pirineos.

Se prevén acumulaciones de lluvia torrenciales que podrían superar los 20 a 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, con picos de intensidad localizados que rozarían los 50 o 60 l/m². Esta acumulación súbita de agua obligará a vigilar de cerca la crecida de ríos, arroyos y barrancos secos.

Un desplome térmico severo tras el calor extremo

La llegada de esta masa de aire atlántica más fresca y húmeda no solo provocará precipitaciones violentas, sino que además consolidará un notable alivio térmico en el norte peninsular.

Tras alcanzar valores que rozaron los 43 ºC en jornadas anteriores, las temperaturas máximas sufrirán un desplome de entre 4 y 6 ºC en el litoral de Cantabria y en la mitad occidental del País Vasco.

Ciudades como Santander u Oviedo registrarán máximas notablemente más contenidas, manteniéndose en torno a los 23 ºC, mientras que Bilbao estabilizará sus termómetros cerca de los 28 ºC.

No obstante, en zonas interiores como Vitoria, el descenso será menos pronunciado, conservando registros veraniegos de hasta 31 ºC.