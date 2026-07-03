Se avecinan días de mucho frío y tormentas: vuelven los valores récord, aire helado y temperaturas menores a 10°C.

El tiempo en España durante este viernes, 3 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 3 de julio

El clima en España se caracteriza por un predominio de estabilidad en la Península, con cielos generalmente poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico, donde puede haber cielos cubiertos y algunas precipitaciones débiles. En la mitad sur, se formarán nubes de evolución con posibilidad de chubascos aislados.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte y Baleares, mientras que en el tercio sur descenderán ligeramente. Se espera que se superen los 36-39 grados en el sur y Extremadura. El viento será flojo a moderado, con intervalos fuertes en algunas costas y un comportamiento variable en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos despejados en Madrid, con mínimas en ligero aumento, máximas sin cambios o en ligero ascenso, superándose los 34 grados en zonas bajas de la Sierra y los 36 en el centro y sur y vientos flojos de nordeste y este, tendiendo a variables por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Andalucía tendrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas estables o en ligero descenso y vientos flojos; levante flojo a moderado en la vertiente mediterránea con rachas puntualmente muy fuertes en las sierras occidentales y fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado o poco nuboso, aunque habrá nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y posibles precipitaciones débiles en el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 37 grados, con un ligero ascenso en el Pirineo y valores elevados en zonas como la depresión central y Ampurdán. Habrá viento flojo a moderado del noroeste, aumentando a fuerte en el norte y cambiando a componente norte en Pirineos y sur en el litoral por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado o poco nuboso, aunque por la tarde habrá nubosidad en el Pirineo y el sur de Teruel, con posibilidad de precipitaciones débiles en algunas áreas. Las temperaturas oscilarán entre 11 grados como mínima y 37 grados como máxima, destacándose valores elevados en Huesca. El viento será flojo del noroeste, con intervalos de mayor intensidad en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias estará nuboso, con brumas matinales y vespertinas en zonas altas. Se espera la posibilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental y temperaturas que oscilarán entre 14 y 28 grados, con mínimas en aumento en la Cordillera. Los vientos serán flojos a moderados del este.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con máxima de 34°C y mínima de 19°C; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso diurno. Viento del norte: en Menorca moderado a fuerte con rachas de 60 km/h y en Mallorca y Pitiusas flojo a moderado.

Cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura por la noche, poco nubosos durante el día. En el resto de islas, nuboso en el norte, intervalos en horas centrales y poco nuboso en otras vertientes. Temperaturas entre 17 °C y 28 °C. Viento del noroeste con brisas en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 17 grados; viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará poco nuboso o despejado, con nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el nordeste durante la mañana y nubes de evolución en el sur por la tarde, con temperaturas mínimas de 9 grados y máximas alcanzando los 37 grados y vientos flojos del noreste y norte, con intervalos de moderado.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con brumas en el sur de Albacete por la madrugada. Las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente en el norte, mientras que en el sur se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Las máximas alcanzarán hasta 39 grados en el tercio oeste, salvo en ciertas áreas montañosas y se espera que los vientos sean flojos con predominancia del este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos o despejados por la tarde, con máximas de 27 grados y mínimas de 22 grados, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento de levante moderado.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, vientos de levante moderados y temperaturas con pocos cambios, con máxima de 29 y mínima de 24 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso en la mitad norte con brumas y lluvias débiles, mientras que la mitad sur contará con claros y temperaturas entre 14 y 28 grados, con vientos flojos del norte.

En La Rioja, cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana y posibles bancos de niebla en la sierra; mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y viento del noroeste flojo a moderado, más intenso en la Rioja Baja.