España se prepara para un vuelco radical en el tiempo este fin de semana. Una ciclogénesis mediterránea confirmada por los modelos traerá lluvias, tormentas, nevadas y un marcado descenso térmico que pondrá fin al episodio de altas temperaturas vivido estos días. La borrasca mediterránea, asociada a una dana que se desplaza hacia el norte, arrastrará una masa de aire frío por el noroeste, provocando el último coletazo invernal de la temporada, de acuerdo al sitio Meteored. El cambio será especialmente notable tras este jueves, jornada en la que las escalas de la AEMET casi se ven sobrepasadas por una fuerte variación positiva de temperaturas. De esta manera, se esperan ascensos generalizados de más de 10 °C, con picos locales superiores a 15 °C en amplias zonas del oeste, centro y sur peninsular. Provincias como Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Jaén y Granada registrarán los incrementos más intensos, con máximas que pueden alcanzar entre 25 y 28 °C e incluso superar los 29 °C en puntos como Zaragoza. Madrid rondará los 26 °C y se activará un episodio de calima con polvo en suspensión procedente del norte de África, creando un ambiente más propio de finales de primavera o principios de verano. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir del domingo. La ciclogénesis mediterránea impulsará un flujo muy marcado del norte-noreste y traerá inestabilidad a la vertiente mediterránea peninsular y Baleares. Se esperan acumulados de lluvia entre 5 y 30 l/m², con valores más altos de 30-40 l/m² en zonas de montaña de Granada y Jaén. Habrá realce orográfico en el Pirineo central (Huesca y Navarra), norte de Zaragoza y sur del golfo de Valencia. El lunes continuarán los chubascos en el litoral central catalán y Baleares (10-20 l/m²) y en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos (hasta 20-25 l/m² en la costa suroeste de A Coruña y litoral del País Vasco). La nieve será protagonista en los sistemas montañosos del norte. La cota descenderá hasta los 1000 metros en el Pirineo y el sistema ibérico, con acumulados importantes. El lunes se mantendrán nevadas en el Pirineo con más de 5 cm a partir de los 1000 metros y, en menor medida, en la cordillera Cantábrica. A partir del sábado, se comenzarán a ver temperaturas por debajo de los 0°, por lo que el fin de semana tendrá unos últimos días de frío del invierno español con mayor énfasis en estas ciudades: