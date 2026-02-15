España se enfrenta a un episodio meteorológico extremo este domingo 15 de febrero, dado que la llegada de la borrasca Oriana desatará una fuerte tormenta en amplias zonas del país. Según informa la AEMET, este fenómeno dejará precipitaciones generalizadas durante más de cuatro días seguidos. Las autoridades piden precaución ante la llegada de este frente atlántico. Se esperan acumulados de agua significativos en las próximas horas. A su vez, no solo traerá lluvia, sino también un descenso térmico y nevadas en cotas bajas. Para este domingo, se esperan tormentas eléctricas y lluvias intensas en el norte español, más específicamente en las ciudades de Lugo, Coruña, Ribadeo, Santander, San Sebastián, Huesca y Benasque. Todas ellas presentan más del 20% de probabilidad y algunas alcanzan el 40%. Vale destacar que Galicia, Asturias y Cantabria registrarán las precipitaciones más persistentes debido al paso de la borrasca. Asimismo, la fuerte tormenta avanzará también hacia el Pirineo y zonas del sistema Ibérico. El impacto de la fuerte tormenta se sentirá con vigor en las zonas de montaña. Aquí, la lluvia se transformará en nieve por encima de los 1.000 metros de altitud. Se recomienda evitar los desplazamientos por carretera en las áreas de mayor riesgo hídrico. Desde el organismo que vigila el clima en el país señalan que la ola de frío afectará también a la zona norte española. De esta manera, hay gran probabilidad de nevadas. Entre las áreas afectadas, se encuentran Benasque, Puigcerdá e Isaba. Vale destacar que, anteriormente, la caída de nieve había dificultado a Asturias y León, en donde se obligaba a circular con precaución en las autopistas ante la enorme cantidad de hielo en el pavimento. Después de un sábado marcado por condiciones meteorológicas adversas, sobre todo en Andalucía, Aemet adelantó que se vienen días lluviosos durante gran parte de la semana: