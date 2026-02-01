Se aproxima la tormenta del siglo en el país: cuáles son las zonas afectadas por las intensas lluvias. (Fuente: archivo).

La entrada de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente dejarán este domingo en la península cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en montañas de la mitad norte, comunicó EFE.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha indicado que esas lluvias persistentes podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y del Sistema Central, y ha puntualizado que no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, en el sureste y en Melilla.

En cambio, serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que estén acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central, al tiempo que se registrarán nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1100-1300 metros, que subirán a 2000-2200 metros en el centro y a 1600/1800 metros en los Pirineos.

En cuanto a Canarias, se espera que esté nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto, con predominio de la nubosidad alta.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas irán en ascenso en la península y en Baleares y, en cambio, las mínimas descenderán en el tercio este y ascenderán débilmente en el resto peninsular y en Baleares. Para Canarias se prevén pocos cambios, y habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo.

La previsión meteorológica contempla asimismo que el viento será de componente sur y suroeste en la península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales, con intervalos de fuerte en los de Galicia; en Canarias se prevé viento del noreste moderado.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por las intensas lluvias?

Zonas con lluvias moderadas a fuertes

Extremadura : lluvias débiles a moderadas, más intensas y persistentes en el norte durante la noche.

Comunidad de Madrid : precipitaciones generalizadas, con mayor incidencia en la sierra.

Castilla-La Mancha : precipitaciones generalizadas, especialmente en áreas de montaña.

Castilla y León : lluvias débiles a moderadas y frecuentes.

Andalucía: precipitaciones más intensas en la vertiente atlántica y en Sierra Morena.

Zonas con lluvias débiles o dispersas

Galicia : precipitaciones débiles o localmente moderadas, generalizándose por la tarde.

Asturias : lluvias débiles o moderadas, con nieve en cotas altas.

Cantabria : precipitaciones débiles o moderadas en zonas altas.

País Vasco : lluvias débiles, remitiendo por la tarde.

Navarra : precipitaciones débiles.

La Rioja : lluvias débiles y dispersas, más probables en el oeste y suroeste.

Aragón : precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el Pirineo y el Sistema Ibérico.

Cataluña : precipitaciones débiles y muy localizadas en el Pirineo de Lleida.

Comunidad Valenciana : lluvias en la mitad sur, en general débiles.

Región de Murcia : precipitaciones débiles, algo más intensas en zonas de sierra.

Canarias: lloviznas dispersas a primeras horas en las islas orientales y zonas del norte.

Zonas sin lluvias significativas