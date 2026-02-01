En esta noticia
La entrada de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente dejarán este domingo en la península cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en montañas de la mitad norte, comunicó EFE.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha indicado que esas lluvias persistentes podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y del Sistema Central, y ha puntualizado que no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, en el sureste y en Melilla.
En cambio, serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que estén acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central, al tiempo que se registrarán nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1100-1300 metros, que subirán a 2000-2200 metros en el centro y a 1600/1800 metros en los Pirineos.
En cuanto a Canarias, se espera que esté nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto, con predominio de la nubosidad alta.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Las temperaturas máximas irán en ascenso en la península y en Baleares y, en cambio, las mínimas descenderán en el tercio este y ascenderán débilmente en el resto peninsular y en Baleares. Para Canarias se prevén pocos cambios, y habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo.
La previsión meteorológica contempla asimismo que el viento será de componente sur y suroeste en la península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales, con intervalos de fuerte en los de Galicia; en Canarias se prevé viento del noreste moderado.
¿Cuáles son las comunidades afectadas por las intensas lluvias?
Zonas con lluvias moderadas a fuertes
- Extremadura: lluvias débiles a moderadas, más intensas y persistentes en el norte durante la noche.
- Comunidad de Madrid: precipitaciones generalizadas, con mayor incidencia en la sierra.
- Castilla-La Mancha: precipitaciones generalizadas, especialmente en áreas de montaña.
- Castilla y León: lluvias débiles a moderadas y frecuentes.
- Andalucía: precipitaciones más intensas en la vertiente atlántica y en Sierra Morena.
Zonas con lluvias débiles o dispersas
- Galicia: precipitaciones débiles o localmente moderadas, generalizándose por la tarde.
- Asturias: lluvias débiles o moderadas, con nieve en cotas altas.
- Cantabria: precipitaciones débiles o moderadas en zonas altas.
- País Vasco: lluvias débiles, remitiendo por la tarde.
- Navarra: precipitaciones débiles.
- La Rioja: lluvias débiles y dispersas, más probables en el oeste y suroeste.
- Aragón: precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el Pirineo y el Sistema Ibérico.
- Cataluña: precipitaciones débiles y muy localizadas en el Pirineo de Lleida.
- Comunidad Valenciana: lluvias en la mitad sur, en general débiles.
- Región de Murcia: precipitaciones débiles, algo más intensas en zonas de sierra.
- Canarias: lloviznas dispersas a primeras horas en las islas orientales y zonas del norte.
Zonas sin lluvias significativas
- Islas Baleares: intervalos nubosos, sin precipitaciones.