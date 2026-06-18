La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 18 de junio

El clima en España se verá influenciado por altas presiones, lo que estabilizará el tiempo en gran parte de la Península y Baleares. Habrá cielos despejados en Andalucía, el este, Baleares y el Cantábrico oriental, mientras que en los litorales del norte y Cataluña se esperan nubes bajas que se despejarán progresivamente.

Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente en la cornisa cantábrica, mientras que descenderán en algunas áreas del litoral atlántico, Cataluña y otras regiones. Se prevén noches tropicales en los valles del suroeste y litorales mediterráneos, con mínimos que no bajarán de 20 grados.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Madrid tendrá cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución y ligera calima por la tarde, posibles chubascos dispersos en la Sierra, temperaturas sin cambios y viento flojo variable del S-SE con algún intervalo moderado en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con nubosidad de evolución en Sierra Morena y chubascos o tormentas ocasionales; temperaturas sin cambios; vientos flojos variables y moderados de este en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque en el Pirineo occidental se podrán registrar chubascos aislados y tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 37 grados, con mínimas ligeramente en ascenso y máximas en descenso en el sur. Habrá vientos flojos de dirección variable, aumentando a sureste moderado en algunas áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará caracterizado por un cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad durante la tarde en los sistemas montañosos, donde se podrían producir chubascos y tormentas en el Pirineo y el sistema Ibérico occidental. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 38 grados, con pocos cambios y se prevé un viento flojo de dirección variable, que tenderá a sureste moderado por la tarde en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias estará marcado por intervalos nubosos y brumas, con chubascos y posibles tormentas en el interior durante la tarde. Se esperan temperaturas de entre 16 y 30 grados, con vientos flojos predominando del este en la costa y del norte en el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima en Ibiza y Formentera será poco nuboso, con posibilidad de nubes medias y altas y alguna tormenta seca ocasional. En el resto de las islas, se espera cielo despejado y algún banco de niebla en Menorca y Mallorca. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 35 grados, con un leve ascenso. El viento será flojo a moderado del este y nordeste, con brisas en el sur de Mallorca.

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur. Baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del norte de las islas de mayor relieve a primeras horas; temperaturas con pocos cambios; viento flojo a moderado del norte a noreste, aumentando por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se caracterizará por cielos poco nubosos, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles en el sur, temperaturas entre 17 y 32 grados y vientos del nordeste en Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con incremento a intervalos nubosos durante el día, acompañados de chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el tercio occidental; las temperaturas oscilarán entre los 12 y 38 grados y se prevén vientos variables con rachas fuertes cerca de las tormentas.

El clima estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución por la tarde y nubes altas al final, especialmente en la mitad occidental. Se espera ligera calima y chubascos tormentosos por la tarde en la Serranía de Guadalajara, con menor probabilidad en Albacete y el extremo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 37 grados, con vientos flojos del este y sudeste y momentos moderados en la Mancha.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso entre 20 y 26 grados y vientos flojos de levante, ocasionalmente moderados.

En Melilla, cielos con intervalos de nubes bajas, vientos flojos del norte y temperaturas sin grandes cambios, entre 21 y 27 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos y brumas matinales, con temperaturas en aumento que alcanzarán hasta 37 grados en el interior y posibilidad de chubascos dispersos en la tarde. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso, con alguna nube dispersa por la tarde y temperaturas que oscilarán entre 18 y 33 grados.

La Rioja: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, con posibles chubascos por la tarde y tormenta en la Ibérica, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento variable con predominio del sureste.