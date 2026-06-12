Escapadas | El pueblito a 15 minutos de Bilbao con hermosas calles empedradas y que alberga un restaurante con 3 estrellas Michelin. Fuente: Freepik.

Los hermosos pueblos que se encuentran en España, distribuidos entre sus Comunidades Autónomas, se distinguen entre sí por sus encantos y por lo que tienen para ofrecer a quienes los eligen como destino para sus escapadas a lo largo del año.

Es posible que en muchos de esos destinos soñados dentro del país existan atractivos en común, tales como la naturaleza y la arquitectura. Sin embargo, hay propuestas que solo se encuentran en ciertos lugares y que representan una motivación adicional para llevar a cabo escapadas.

Un ejemplo muy claro de esto se presenta con un pueblito a 15 minutos de Bilbao, que posee bonitas calles empedradas, pero cuya atracción principal es un distinguido restaurante que cuenta con 3 estrellas Michelín debido a su excelencia, razón por la cual miles de personas deciden visitar este lugar.

Escapadas: cuál es el pueblo a 15 minutos de Bilbao con un restaurante de 3 estrellas Michelin

El lugar al que se hace referencia es Larrabetzu, conocido como Larrabezúa en español, un municipio y villa que forma parte de la provincia de Vizcaya y de la comarca del Gran Bilbao. De acuerdo a los datos proporcionados por el INE en el año 2023, su población asciende a 2,056 habitantes.

Escapadas: cuál es el pueblo a 15 minutos de Bilbao con un restaurante de 3 estrellas Michelin Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al arribar a Larrabezúa, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer las encantadoras calles adoquinadas de su casco antiguo, donde destacan edificaciones de gran relevancia que le otorgaron el título de Conjunto Monumental hace varias décadas.

No obstante, sin lugar a dudas, la joya de esta villa es el restaurante Azurmendi, galardonado con 3 estrellas Michelín. Este establecimiento presenta un menú repleto de platillos exquisitos, además de ofrecer un ambiente sumamente acogedor, propiciando que los comensales se sientan cómodos.

Un aspecto notable de este restaurante es que su estructura combina modernidad y naturaleza de una manera excepcional. Esto se aprecia no solo en su interior, sino también en su exterior, logrando un confort singularpoco común en el mundo contemporáneo.

Cómo llegar a Larrabetzu desde Bilbao en 20 minutos

Si el punto de origen se establece en el centro de Bilbao, la distancia hasta Larrabetzu es de 18 kilómetros.

La vía más veloz para alcanzar dicho destino es mediante el uso del Corredor del Txorierri y la carretera N-637, lo cual requiere un tiempo de entre 15 y 20 minutos aproximadamente.