Se viene el primer caza de las fuerzas aéreas producido en el país: pasa los 2400 km/h y es el orgullo nacional

La industria aeroespacial de España celebra un hito histórico sin precedentes dentro de su sector de defensa. El innovador programa militar, destinado a revolucionar la flota del Ejército del Aire y del Espacio, acaba de dar su paso más firme hacia el éxito operativo.

Ensamblado localmente en una de las plantas industriales más avanzadas del continente, este moderno caza supersónico ya se prepara para dominar los cielos bajo un estándar tecnológico de última generación. La expectación es máxima ante un desarrollo que no solo representa un salto estratégico en la protección del territorio nacional, sino también un gran orgullo para la ingeniería local.

Se viene el primer caza de las fuerzas aéreas producido en el país: pasa los 2400 km/h y es el orgullo nacional Airbus

El programa militar español que da un hito clave

El esperado proyecto militar completó con éxito sus primeras pruebas en pista. De acuerdo con una reciente publicación del medio especializado Zona Militar, el primer avión de combate Eurofighter del programa español Halcón I ha finalizado con éxito sus pruebas de motor iniciales.

Este proceso estratégico se llevó a cabo de manera impecable en las instalaciones de la multinacional Airbus en Getafe, Madrid. Durante el ensayo de encendido, se validaron y calibraron en conjunto los sistemas hidráulico, eléctrico y de combustible en toda su gama de potencia, abriendo paso firme a la siguiente fase.

Así es el primer caza Eurofighter Halcón I ensamblado en el país

El rendimiento y la velocidad de este modelo representan la cúspide de la superioridad aérea actual:

Velocidad máxima : el consorcio oficial Eurofighter Typhoon certifica de manera técnica que el avión alcanza una velocidad de Mach 2.0 (aproximadamente 2495 km/h) a gran altitud.

Fuerza de empuje : equipa dos motores avanzados Eurojet EJ200 con postcombustión de alta eficiencia.

Techo de vuelo: el Ejército del Aire y del Espacio confirma en sus especificaciones técnicas de la aeronave C.16 que esta puede operar hasta a 19.812 metros de altitud.

Rumbo a su esperado vuelo inaugural

Tras el exitoso “calentamiento” y verificación de sus sistemas de propulsión, el programa avanza según el cronograma. Tal como informó Airbus Defence en sus canales oficiales, el primer vuelo de prueba se sitúa ahora como el próximo gran hito de la aeronave antes de su entrega definitiva.

Se viene el primer caza de las fuerzas aéreas producido en el país: pasa los 2400 km/h y es el orgullo nacional Airbus

Este caza forma parte de un lote inicial de 20 unidades destinadas a modernizar la flota nacional. El objetivo prioritario de este despliegue, según el Ministerio de Defensa de España, es la sustitución progresiva de los veteranos aviones de combate F/A-18 Hornet ubicados en las Islas Canarias, cuya vida útil se encuentra próxima a finalizar.

Impacto industrial y económico local

Además de potenciar la soberanía tecnológica, el desarrollo tiene un profundo retorno económico. Tal como indica el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el Real Decreto 891/2023, la millonaria financiación estatal del Programa Halcón se canaliza directamente a través del consorcio español integrado por Airbus Defence and Space y la compañía ITP Aero.

Este esquema garantiza la creación de miles de puestos de trabajo de alta especialización en el país, consolidando a la industria española en la primera línea de la tecnología de defensa internacional.