Oficial | El Gobierno envía inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja sus prestaciones

El control y la persecución del fraude en las prestaciones de la Seguridad Social en España se han convertido en una prioridad para la administración pública. Bajo el amparo de la Ley Organizadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 23/2015) y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el Estado busca optimizar sus recursos.

Para lograrlo, la administración funciona bajo el principio de eficiencia económica. Mover inspectores a la calle es costoso, por lo que el 95% del trabajo de detección se realiza de forma digital mediante el cruce masivo de bases de datos. Las visitas físicas quedan relegadas como último recurso ante alertas graves y automatizadas.

Oficial | El Gobierno envía inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja sus prestaciones. (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo detecta el Gobierno el fraude en las prestaciones sociales?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Trabajo, emplea tres herramientas principales para activar una investigación:

El cruce masivo de algoritmos (Lucha contra el fraude digital)

Mensualmente, la Seguridad Social cruza datos con la Agencia Tributaria (Hacienda), los movimientos de cuentas bancarias, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comisaría General de Extranjería.

Si un ciudadano declara carecer de ingresos para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero Hacienda detecta consumos elevados con tarjetas de crédito o transferencias inusuales, el sistema emite una alerta inmediata.

Controles de geolocalización y fronteras

Ciertas ayudas exigen residir obligatoriamente en territorio nacional, como los subsidios por desempleo o las pensiones no contributivas.

El sistema informático puede detectar si el beneficiario adquiere billetes de avión internacionales o si su tarjeta sanitaria no registra uso en España durante meses, activando la sospecha de residencia irregular en el extranjero.

El Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral

Esta plataforma oficial, anónima y online, gestionada por el Ministerio de Trabajo, permite que cualquier ciudadano denuncie irregularidades.

Las más comunes incluyen trabajar en “negro” mientras se percibe la prestación por desempleo o una incapacidad laboral.

Límites legales: ¿Puede un inspector entrar a tu casa?

Si la investigación digital inicial arroja indicios sólidos de delito y un inspector acude a una vivienda particular, la normativa española impone límites estrictos protegidos por el Artículo 18.2 de la Constitución Española, relativo a la inviolabilidad del domicilio.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha blindado las inspecciones en ámbitos residenciales. La doctrina determina que un funcionario no puede acceder al interior de una vivienda a la fuerza, independientemente de la gravedad del fraude sospechado. Para realizar una comprobación presencial, existen únicamente dos vías legales:

Consentimiento expreso : el ciudadano permite el ingreso de forma voluntaria tras la correcta identificación del inspector mediante su carné oficial.

Autorización judicial de entrada: si el residente se niega a abrir las puertas, el inspector debe retirarse y solicitar una orden firmada por un juez de lo Contencioso-Administrativo, aportando indicios claros del fraude cometido.

Oficial | El Gobierno envía inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja sus prestaciones

Cualquier prueba obtenida sin cumplir estrictamente con estos requisitos carecerá de validez legal y será anulada en el proceso.

Consecuencias y sanciones por fraude en las ayudas públicas

Cuando la Inspección de Trabajo o el INSS confirman que un beneficiario falseó datos o incumplió los requisitos esenciales, se aplican las sanciones tipificadas por la Ley LISOS para infracciones graves o muy graves: