El sur del país tendrá una megafábrica de cohetes: el proyecto costaría millones de euros y prevé crear hasta 1000 empleos. Fuente: PLD Space.

España busca reforzar su posición dentro de la industria aeroespacial europea con nuevos proyectos destinados al diseño, fabricación y lanzamiento de vehículos espaciales. En este contexto, la compañía aeroespacial PLD Space avanza en la creación de una gran factoría de cohetes en Elche, una iniciativa que impulsará la inversión industrial, innovación tecnológica y generación de empleo.

Actualmente, la empresa se encuentra tramitando frente a la Generalitat valenciana un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para poder agilizar el proceso de inicio de construcción de la infraestructura de una factoría de cohetes espaciales.

Por el momento, la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio abrió a exposición pública la tramitación y documentación de la iniciativa, que demuestra que se proyecta construir sobre una superficie de terrenos de 720.000 metros cuadrados en la partida de Las Vallongas, en el municipio de Elche, Alicante.

El objetivo de este proyecto es convertir al municipio en un gran centro operativo y de fabricación de lanzadores reutilizables, los cohetes MIURA 5, que ya superaron la fase de pruebas.

De cuánto será la inversión estimada para la nueva fábrica de cohetes

El proyecto provee una inversión inicial masiva de 65 millones de euros, y se desarrolló un plan de construcción estimado de entre 22 a 24 meses. Para ello, el objetivo de la Generalitat es aprobar la PIA de forma definitiva tras el verano, lo que permitirá a la compañía comenzar las obras en enero de 2027 y tener la planta operativa lista a mediados de 2028.

Si bien la empresa aspira a convertir a Elche en su gran centro operativo y de fabricación, las instalaciones de ensayo y propulsión estarían radicadas en Teruel. Asimismo, el Centro de Experimentación de El Arenosillo, Huelva y la Guayana Francesa serían las regiones que funcionarían como bases de lanzamiento.

Por otro lado, entre los principales clientes comprometidos para los primeros vuelos comerciales se encuentra la compañía japonesa Mitsubishi Electric, que además es uno de los principales inversores de PLD Space. A la empresa se suma con contrato con Sateliot para lanzar dos satélites Tritó en 2027; y un acuerdo con D-Orbit, que cubre más del 80% de las reservas previstas para el MIURA en 2027, según la documentación del proyecto.

Cómo será la infraestructura del complejo de la fábrica de cohetes espaciales

El nuevo complejo reunirá en un mismo campus la producción industrial, la logística, la ingeniería, la investigación y la sede corporativa de PLD Space. La instalación principal será una nave de más de 95.000 metros cuadrados destinada a fabricar y ensamblar vehículos aeroespaciales. Estará acompañada por edificios técnicos y de oficinas, aparcamientos con placas solares e infraestructuras auxiliares para el traslado y almacenamiento de cohetes.

El sur del país tendrá una megafábrica de cohetes: el proyecto costaría millones de euros y prevé crear hasta 1000 empleos. Fuente: PLD Space. PLD Space

El proyecto también incluirá servicios para los trabajadores, como un centro infantil, salas polivalentes y una zona deportiva. En una segunda fase, todavía sin calendario, se prevé ampliar la superficie industrial, construir nuevas oficinas y una residencia para empleados.

De esta forma, la expansión está vinculada a la producción en serie del MIURA 5, un lanzador orbital ligero diseñado para transportar pequeños satélites. Su primer vuelo de demostración está previsto para 2026 desde la Guayana Francesa, mientras que las operaciones comerciales podrían comenzar en 2027.

El impacto laboral de la nueva megafábrica de cohetes en Elche

Según el informe de viabilidad económica de la compañía anexado al proyecto, se estima pasar de unos ingresos de 52,9 millones de euros en 2026 a 225 millones de euros en 2029. Asimismo, el salto definitivo sería a partir de 2030, momento en el que se prevé facturar 375 millones.

De esta forma, la compañía espera que el volumen del negocio se estabilice en torno a los 480 millones de euros anuales a partir de 2031. Por otro lado, el margen operativo superaría los 420 millones, una evolución que el informe vincula al aumento de la cadena de fabricación y el lanzamiento de sus cohetes reutilizables.

Otro aspecto de gran importancia es el impacto laboral que tendrá la iniciativa, que constituye uno de los puntos fundamentales para obtener una rápida tramitación administrativa autonómica.

El sur del país tendrá una megafábrica de cohetes: el proyecto costaría millones de euros y prevé crear hasta 1000 empleos. Fuente: PLD Space. PLD Space

Durante la construcción, se espera generar alrededor de 713 empleos directos 1700 inducidos en actividades como transporte, logística, restauración o alojamiento. A su vez, cuando la planta alcance su plena capacidad, se calcula la creación de 700 a 1000 empleos directos estables. Además, el informe económico estima la creación de entre 1000 y 2000 puestos indirectos en la cadena de valor vinculada a la industria aeroespacial.

De concretarse en los plazos previstos, la nueva factoría convertiría a Elche en uno de los principales polos aeroespaciales de España y permitiría a PLD Space ampliar la producción del MIURA 5, además de impulsar el empleo y la actividad económica vinculada al sector.