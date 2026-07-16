Immanuel Kant, filósofo: “Las reglas de la felicidad son estas tres: algo que hacer, algo que amar y algo que desear”. (Fuente: Wikipedia).

Para algunos de los grandes pensadores de la historia, no hace falta una vida perfecta para ser feliz. Hace falta una vida con sentido. En medio de agendas saturadas, metas imposibles y una presión constante por ser productivos, una reflexión de Immanuel Kant, en el día de su cumpleaños, 22 de abril, vuelve a abrirse paso con una claridad sorprendente: “Las reglas de la felicidad son tres: algo que hacer, algo que amar y algo que desear”.

Para el filósofo prusiano, esta es una arquitectura tan sencilla como difícil de sostener al mismo tiempo. Se trata de una síntesis coherente con el núcleo del pensamiento kantiano, que entendía la felicidad no como un estado de placer continuo, sino como el resultado de una vida orientada por la razón y la acción con propósito.

Kant explicaba que la existencia humana solo adquiere valor pleno cuando las capacidades del individuo se ejercen libremente y con dirección.

Significado de “algo que hacer”, según Kant

El primer componente de la tríada kantiana no se orienta a la acumulación de actividades, sino a la existencia de un propósito que otorgue sentido a la acción. Especialistas en psicología contemporánea coinciden en que la mera actividad no asegura el bienestar. Un día puede estar colmado de obligaciones y aun así persistir la sensación de vacío por la falta de significado. Lo que sustenta emocionalmente no es la cuantía de las acciones, sino el “para qué” que las imbiste.

Cuando tal propósito se manifiesta, incluso lo cotidiano cobra relevancia. La agenda deja de ser simplemente una lista de responsabilidades para transformarse en un reflejo de la identidad. No es cuestión de realizar muchas tareas, sino de llevar a cabo acciones que se alineen con la esencia de cada uno.

Cuando se pierde ese sentido, ya sea por un despido, una jubilación o un cambio vital imprevisto, no solo desaparecen las rutinas: también se ve afectada la estructura interna.

Immanuel Kant, filósofo: “Las reglas de la felicidad son tres: algo que hacer, algo que amar y algo que desear” (foto: Wikipedia).

Por qué el amor es fundamental para lograr la felicidad

El segundo elemento, amar, se refiere a los vínculos como un soporte emocional fundamental. La psicología lo corrobora: las relaciones no solo ofrecen compañía, sino que organizan la vida interior. El otro actúa como un reflejo que valida nuestra existencia. No es una cuestión de dependencia, sino de una necesidad esencialmente humana.

El tercer elemento, desear, es el más ambiguo de los tres. Cuando el deseo se presenta de forma flexible, promueve, abre oportunidades y conecta con el futuro a través de la curiosidad.

Sin embargo, cuando se transforma en una exigencia interna, cuando el “quiero” se convierte en “tengo que”, deja de ser energía y se transforma en una constante medida de lo que nos falta. Aquí reside la trampa: el deseo deja de ser un motor y se convierte en una fuente de insatisfacción.

Immanuel Kant, filósofo y pensador sobre la importancia del amor en la felicidad. Wikimedia Commons

La fórmula de Kant para la felicidad

La teoría kantiana no aborda la perfección, sino el equilibrio entre las tres dimensiones. Cuando una de ellas predomina sobre las otras, se produce un desajuste. Aquél que actúa exclusivamente se convierte en eficiente, pero vacío.

Aquél que ama en exclusiva arriesga perderse en el otro. Aquél que desea exclusivamente vive cautivo de lo que le falta. La plenitud, en cambio, se manifiesta cuando las tres dimensiones coexisten armónicamente y de manera coherente.

Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, Prusia Oriental, dedicándose a analizar los límites de la razón y la estructura de la moral. Su obra culminó en tres grandes críticas: la Crítica de la razón pura (1781), la Crítica de la razón práctica (1788) y la Crítica del juicio (1790), las cuales transformaron la filosofía moderna.

Falleció en 1804 y sus últimas palabras fueron, según sus biógrafos, “es ist gut” (“está bien”): la serenidad de quien vivió conforme a sus principios.