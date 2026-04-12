A partir de este domingo 12 de abril, España vivirá uno de los cambios meteorológicos más bruscos del año. La entrada de una masa de aire polar asociada a una vaguada provocará un auténtico tormentón con lluvias intensas, tormentas severas, chubascos localmente fuertes y un desplome térmico generalizado que afectará a amplias zonas de la península. Según la información de la agencia EFE, el domingo marcará el pico de la inestabilidad, con precipitaciones significativas y un contraste térmico extraordinario, mientras que los días siguientes verán una transición progresiva hacia un ambiente más estable, aunque inicialmente aún frío para la época. El domingo 12 de abril será la jornada más afectada. Una vaguada en altura y el choque de masas de aire impulsarán un sistema frontal que ya comenzó a intensificarse el sábado, trayendo precipitaciones intensas y tormentas con barro en el interior, el este peninsular y Baleares. El evento se extenderá con impactos notables durante al menos cuatro días, desde el domingo hasta el miércoles, combinando el frente tormentoso inicial con la persistencia del aire polar y la posterior recuperación anticiclónica. En Andalucía oriental se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes. En el norte del país continuarán las precipitaciones, con acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo y en la Ibérica norte. La cota de nieve se situará en torno a los 800-900 metros en Navarra y por encima de los 1200 o 1300 metros en Castilla y León y La Rioja, donde se prevén acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas. Las temperaturas experimentarán un bajón notable en amplias zonas del país, con descensos extraordinarios en el nordeste. El viento agravará la sensación de frío. Se prevén rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de poniente en el mar de Alborán y de componente norte y noroeste en el valle del Ebro, Ampurdán y Baleares. En muchas capitales, los valores máximos se situarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para la época: El contraste será especialmente acusado en localidades como Burgos, Segovia o Teruel, que pasarán de superar los 28 grados el viernes a no rebasar los 9 o 10 el domingo, lo que supone una caída cercana a los 20 grados en apenas 48 horas.