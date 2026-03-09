La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes 9 de marzo probables precipitaciones localmente fuertes, acompañadas por tormenta y granizo ocasional, en el norte de Baleares y noreste de Cataluña. Asimismo, se esperan acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, además de un descenso localmente notable de las máximas en el interior de Galicia y oeste de la Cordillera Cantábrica. Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva dana en el oeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste; más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña. Se espera un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental, en el noroeste, localmente notable en el interior de Galicia y Cantábrica occidental, y un aumento en el arco mediterráneo. En el resto no se esperan cambios significativos. Asimismo, se prevén heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña, sin descartar las zonas aledañas. En cuanto al viento, predominará de componentes oeste y sur, en general flojo e intensificándose con intervalos moderados en el oeste de la meseta. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur y norte peninsular y rolando a componente norte con intervalos de fuerte en Galicia. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.