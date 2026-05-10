Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy, domingo 10 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. La fortuna te acompaña y tu vida se dinamiza con la llegada de nuevas amistades a tu círculo. Procura mirar más allá de las fachadas que muestran las personas. No te dejes encandilar por quienes prometen demasiado y recuerda que las apariencias pueden engañar. Indaga. Vuelve a comunicarte con amigos o familiares a quienes no ves desde hace tiempo; te será provechoso. Hoy, Sagitario, la suerte te favorece en el trabajo: llegan contactos útiles y se activan oportunidades. Acepta alianzas que se sientan auténticas y alineadas con tus metas. No te dejes deslumbrar por promesas excesivas: las apariencias engañan. Investiga, pregunta y confirma antes de comprometerte. Hoy, Sagitario, el amor se activa: si estás soltero, un encuentro casual podría encender chispas; si tienes pareja, una charla sincera renueva la pasión. Compatibilidad del día: Aries. Comparten fuego, aventura y franqueza, lo que acelera la conexión romántica. Sagitario es optimista, aventurero y sincero; ama explorar ideas y lugares nuevos. Su energía expansiva y humor lo vuelven sociable y contagioso. Valora la libertad y evita la rutina. A veces es impaciente o directo, pero su visión amplia y fe en el futuro lo guían. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. La suerte te rodea y tu vida se activa con nuevas amistades que llegan a tu espacio. Busca lo que hay detrás de cada máscara que llevan las personas. No te dejes deslumbrar por quien mucho ofrece y recuerda siempre que las apariencias engañan. Investiga